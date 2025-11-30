Cierre Anual del Taller de Folclore en el Centro Cultural José Hernández

Más de 30 alumnos pusieron en escena su talento en el cierre del Taller de Folclore, una propuesta cultural que crece año tras año gracias al impulso de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad de Rawson.

El vibrante evento tuvo lugar en el Centro Cultural José Hernández, donde se reunieron funcionarios municipales, participantes, familiares y vecinos, todos compartiendo la emoción de este cierre significativo. Este año, el taller, liderado por Manuel “Chino” Varela, registró una matrícula que superó las ediciones anteriores, subrayando su rol central en el desarrollo cultural de la comunidad.

El Impacto del Taller en la Comunidad

Leopoldo Zanelli, subsecretario de Cultura Municipal, destacó el sentido institucional de este espacio cultural y su impacto positivo en la comunidad. “Cada vez que un taller municipal logra una alta participación, sentimos un gran orgullo, ya que esto no solo incrementa la matrícula, sino que también potencia el desarrollo cultural de Rawson”, comentó Zanelli.

Interés en Playa Unión y Nuevas Oportunidades

El interés por el folclore no se limita a Rawson; en Playa Unión, la oferta cultural también atrae a muchas parejas cada temporada al Anfiteatro. Este sostenido interés permitirá la evaluación de nuevos espacios que amplíen la diversa oferta cultural accesible a la comunidad.

Gran Cierre de Talleres Municipales El 4 de Diciembre

Sobre el cierre general de los talleres municipales, Zanelli anunció que el 4 de diciembre se realizará la presentación final de las actividades culturales en la Plaza Central Guillermo Rawson, donde se mostrarán las producciones de diversas disciplinas como Porcelana Fría, Telar Mapuche, Amigurumí, Danzas Árabes, Folclore, Tango, entre otros.

“Extendemos una invitación a todos los vecinos para que nos acompañen este jueves 4 y disfruten del resultado del esfuerzo colectivo, que incluirá la participación del Coro de Personas Mayores y el Coro Municipal», finalizó el funcionario.

El evento en el Centro Cultural José Hernández marcó un cierre exitoso para los alumnos del Taller de Folclore, reafirmando la relevancia de esta propuesta artística en Rawson. Desde el área de Cultura, se invita a los vecinos a asistir a las muestras finales del 4 de diciembre, celebrando así un año de aprendizaje y participación creativa.