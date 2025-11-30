Cierre de la única refinería de Serbia por sanciones de EE. UU. a firma energética rusa

La única refinería de petróleo del país, crucial para el abastecimiento de combustible, cesará sus operaciones debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. El presidente serbio expresa su descontento por la falta de una nueva licencia.

Un Cierre Impactante para Serbia

La refinería de petróleo NIS, responsable de abastecer el 80 % de las necesidades energéticas de Serbia, se verá obligada a cerrar el próximo martes. La decisión fue anunciada por el presidente Aleksandar Vucic, quien criticó las sanciones estadounidenses que afectan a la empresa, de propiedad mayoritaria rusa.

Desacuerdo entre Serbia y Estados Unidos

Vucic mostró su desconcierto ante la negativa de Washington a otorgar una nueva licencia a NIS, a pesar de su solicitud. «No entiendo la lógica de lo que están haciendo», declaró en una entrevista con la televisión local Informer.

Un Aliado en Dificultades

Como tradicional aliado de Rusia, Serbia ha estado en una posición delicada al no unirse a las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. El presidente afirmó que el país enfrenta «una situación muy difícil» y deberá buscar soluciones alternativas para garantizar el suministro energético.

Situación Actual de NIS

NIS es la única compañía en Serbia dedicada a la exploración y procesamiento de petróleo, con más de 400 estaciones de servicio en la región. La refinería, situada en Pancevo, tiene una capacidad de 4,8 millones de toneladas al año y ha sido clave para satisfacer la demanda local.

Sanciones que Impactan Fuertemente

Washington había sancionado a NIS a principios de año para limitar la financiación de la guerra en Ucrania a través de la venta de recursos energéticos. Aunque las sanciones fueron pospuestas varias veces a instancias de Belgrado, el endurecimiento de las medidas se concretó el 9 de octubre.

Incertidumbre sobre el Futuro

La propiedad de NIS está repartida entre las rusas Gazprom Neft (44,9 %) y Gazprom (11,3 %), el Estado serbio (29,9 %) y accionistas menores. A pesar de que Vucic había hablado sobre la venta de activos rusos, la falta de una nueva licencia lo llevó a declarar que no espera más respuesta de EE.UU.

Posibles Consecuencias Económicas

El presidente advirtió que el impacto de estas sanciones podría extenderse más allá del sector energético, afectando al sistema financiero del país a través del Banco Nacional de Serbia. La falta de combustibles puede repercutir en áreas críticas como la salud, la electricidad y el transporte.

Solidaridad desde Hungría

En medio de esta crisis, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se comprometió a importar crudo y gas a Serbia, subrayando la situación complicada de los suministros energéticos en la región.