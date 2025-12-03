Cierre del dólar: Martes 2 de diciembre

Los recientes movimientos en el mercado de divisas marcan un nuevo capítulo: el dólar blue y otros tipos de cambio han registrado importantes subas. Enterate de todos los detalles que impactan la economía argentina.

El dólar blue, también conocido como el dólar informal, alcanza un valor de $1.445,00 en el microcentro de Buenos Aires. Esta cifra refleja el interés constante de los argentinos en este tipo de cambio como una alternativa para sus ahorros.

Por su parte, el dólar cripto ha visto un incremento del 0,59%, cotizando a $1.527,87, según datos del exchange Bitso. Este aumento destaca el creciente uso de criptomonedas en medio de la inestabilidad económica.

En tanto, el dólar oficial, o menorista, también registró un leve incremento del 0,2% respecto al cierre del día anterior, finalizando la jornada a $1.478,72.

«Fue un martes tranquilo de diciembre, período en el que aumenta la demanda de pesos debido a aguinaldos y vacaciones», señala Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Además, Trovato advierte que «en enero se espera un cambio en la tendencia, ya que el Banco Central dependerá de decisiones internacionales, lo que podría complicar el panorama estival, especialmente por el turismo que demandará dólares para viajes al exterior».

El dólar blue se fija hoy en $1.440 en el microcentro porteño.

¿Qué Ocurre con los Otros Dólares?

El dólar MEP se incrementó en 0,2%, alcanzando un valor de $1.478,66, lo que refleja el aumento de la demanda en este segmento. Por el contrario, el dólar contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable, concluyendo a $1.520,95.