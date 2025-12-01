Cierre del Euro Blue: lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, el euro blue alcanzó un nuevo cierre, reflejando un incremento en su valor y la creciente demanda por esta divisa en un entorno económico incierto en Argentina.

El euro blue cerró hoy con un valor de $1.684,29 para la compra y $1.688,03 para la venta, evidenciando una clara tendencia al alza. Este comportamiento se relaciona directamente con las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central, lo que ha creado una notable diferencia con el tipo de cambio oficial.

Cotización del Euro Oficial: ¿Qué Valor Tiene Hoy?

De acuerdo a los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se ubicó hoy en $1.630 para la compra y $1.730 para la venta. Esta cifra se convierte en un referente clave para el comercio exterior y las transacciones bancarias.

Euro Tarjeta: Valor y Impuestos

El euro tarjeta, que también se conoce como euro turístico, muestra una cotización que, tras aplicar impuestos como el Impuesto PAÍS y percepciones a cuenta de Ganancias, sobrepasa considerablemente el tipo de cambio oficial, ubicándose en alrededor de $2.226,47 para la compra.

Valor del Euro Blue el 1 de diciembre de 2025

Cierre del Euro en los Bancos de Argentina

En el contexto bancario, el euro se cotizó hoy de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta).

Banco Nación: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta).

Banco BBVA: $1.600,00 (compra) / $1.660,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.623,98 (compra) / $1.715,13 (venta).

Banco Supervielle: $1.647,00 (compra) / $1.743,00 (venta).

Valor del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue registró un cierre de $1.425,00 para la compra y $1.445,00 para la venta, estableciendo una clara diferencia con el dólar oficial que se cotiza a $1.425 para la compra y $1.475,00 para la venta.

El dólar blue refleja la dinámica del mercado informal, donde las restricciones de la plaza oficial y la presión inflacionaria influyen en su valor.