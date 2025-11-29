Ciudad: El PRO aprueba el Presupuesto con el apoyo de LLA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una intensa sesión donde se aprobó el Presupuesto 2026, marcando un hito en la colaboración entre distintas fuerzas políticas.

Tras 36 horas de incertidumbre en la mega sesión, los legisladores finalmente llegaron a un acuerdo. Inicialmente, muchos pensaban que el tratamiento del Presupuesto 2026 se postergaría hasta diciembre. Sin embargo, el miércoles, los jefes de bloque se reunieron y convocaron a una sesión de Labor Parlamentaria que derivó en la discusión de cerca de 150 iniciativas, incluyendo la Ley de Presupuesto.

Aprobación del Presupuesto 2026 y Ley Tarifaria

En una maratoniana sesión que comenzó por la tarde-noche y tuvo múltiples cuartos intermedios, el PRO, bajo la dirección de Jorge Macri, logró la aprobación del Presupuesto con 38 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones. Un detalle destacado fue el apoyo de La Libertad Avanza, liderada por Pilar Ramírez, un gesto que refuerza su alianza electoral.

El Significado del Acuerdo entre Partidos

La unión de La Libertad Avanza y el bloque de Graciela Ocaña, junto a otros sectores opositores, resultó en la aceptación de varias propuestas de bajas impositivas. El Gobierno porteño acordó exenciones en Ingresos Brutos, así como reducciones en el impuesto a los sellos para operaciones inmobiliarias y beneficios para jubilados, lo cual fue un tema prioritario en la sesión.

Darío Nieto, jefe del bloque del PRO, resaltó la importancia de la gestión, afirmando que el proyecto se encuentra en proceso de licitación. Por su parte, Emmanuel Ferrario, de La Libertad Avanza, destacó el compromiso con el equilibrio fiscal que se instauró en la gestión anterior, aunque expresó dudas sobre las prioridades del presupuesto.

Detalles del Presupuesto 2026

El nuevo presupuesto contempla un gasto total de aproximadamente 17,3 billones de pesos, con un superávit primario proyectado de 259 mil millones de pesos. Se estima que un 20% del total se destinará a infraestructura, priorizando educación, salud y políticas sociales. Macri celebró que este es el quinto año consecutivo en que se presenta un presupuesto equilibrado.

Inversión y Proyectos Clave

Entre los proyectos destacados se encuentran:

Movilidad: con una inversión cuádruple en comparación con 2023, se prevé la renovación total de los coches de la Línea B y otras modernizaciones en el sistema de transporte público.

Seguridad: continúa siendo una prioridad de inversión en el presupuesto.

Educación: el área de mayor inversión, con un 20% del total asignado.

Salud: ampliación de obras en hospitales y modernización de equipos.

Obra pública: con un 20% del presupuesto destinado, alcanzando el nivel más alto en años recientes.

Establecimiento del Nuevo Servicio Penitenciario

En otro aspecto significativo, la Legislatura aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad, cosechando 54 votos a favor y solo tres en contra. Este nuevo organismo contará con un enfoque civil y especializado en la seguridad, y se regirá por el Ministerio de Justicia porteño.

Jorge Macri celebró este avance como un paso crucial hacia la autonomía de la Ciudad, afirmando que cada nuevo ámbito de competencias impacta de manera directa en la vida de los ciudadanos. El SPRS será responsable de la seguridad y reintegración social de la población penal, reforzando el compromiso del Gobierno porteño con la seguridad ciudadana.