Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación, seguida por Lula da Silva y Milei

Claudia Sheinbaum Lidera el Ranking de Aprobación en América Latina

Una reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg destaca que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es la figura política mejor valorada de la región, con un apoyo impresionante en su primer año de mandato.

Aprobaciones en alza: México, Brasil y Argentina De acuerdo con el estudio realizado en noviembre, el gobierno de México se posiciona como el más aprobado en América Latina, con Claudia Sheinbaum encabezando la lista. Un 50% de la población mexicana califica su gestión como excelente, mientras que un 61% apoya su liderazgo. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva recibe una calificación positiva del 44%, mientras que en Argentina, Javier Milei obtiene un 43% de aprobación, aunque solo el 30% considera que su gobierno es excelente.

Desafíos y perspectivas en Argentina A pesar de que Javier Milei tiene la imagen más positiva en Argentina (43%), la desaprobación persiste. Axel Kicillof sigue con un 39% y Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en tercer lugar con un 34%. La crisis económica afecta la percepción general: un alarmante 69% de los argentinos consideran que el mercado laboral se encuentra mal. Entre los principales problemas identificados, la corrupción (44%) y el desempleo (40.3%) son las mayores preocupaciones, seguidas de la alta inflación (34.7%) y la situación económica general (26.7%).

Percepciones intergeneracionales sobre la política Atlas Intel ha desglosado los resultados por generaciones: Generación Z, Millennials, Generación X y Baby Boomers. A pesar de las sutiles diferencias, todas las generaciones coinciden en que la economía es su principal prioridad a la hora de votar, prefiriendo un cambio radical a uno gradual. También, la noción de éxito está más ligada a la carrera profesional que a la vida familiar.

Metodología de la encuesta La encuesta, que involucró un total de 3.111 ciudadanos argentinos, se implementó utilizando métodos digitales aleatorios entre el 22 y 27 de noviembre de 2025, con un total de 24.131 encuestados en seis países de América Latina.