Claudio Loser: “El 2026 no será tan alarmante”

La voz de Claudio Loser, exdirector del FMI, se hace escuchar en un momento crítico para la economía argentina. En su análisis reciente, destaca que, a pesar de los desafíos que se presentan, el escenario se vuelve más propicio gracias a la consolidación política del Gobierno.

Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, abordó el estado actual de las finanzas argentinas frente a los inminentes vencimientos de deuda. En su reflexión, subrayó la importancia del apoyo político en el Congreso, señalando que este factor podría contribuir a una reducción del riesgo país, siempre y cuando se logren implementar reformas importantes.

Expectativas para el 2026: Menos Terribles de lo Esperado

Durante su intervención en Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Loser compartió su perspectiva optimista: “El año 2026 no va a ser tan terrible”. Atribuyó su confianza a la estabilización del gobierno y la necesidad de ajustes y reformas estructurales, que permitirán tanto el repago de la deuda como atraer inversiones extranjeras.

La Realidad de la Deuda Argentina

El economista se refirió a los anuncios previos de financiamiento que prometían cubrir la deuda externa que debe vencerse, comentando que la reciente reducción del crédito anunciado por J.P. Morgan fue una sorpresa. “Si se hubiese concretado, habría proporcionado un alivio significativo”, dijo Loser.

Interacción con el Fondo Monetario Internacional

Loser también expresó su confianza en que el FMI apoyará a Argentina, a pesar de no cumplir con todas las metas de acumulación de reservas. Según él, el organismo aprobará la revisión y permitirá introducir recursos para hacer frente a los pagos de la deuda. Sin embargo, para lograr una disminución efectiva del riesgo país, la acción del gobierno será crucial.

Retos del Riesgo País

Con el riesgo país rondando los 600 puntos, Loser hizo hincapié en que la situación actual se debe también a la historia de cesaciones de pagos en el país, lo que genera desconfianza en los mercados. La necesidad de reformas consensuadas en el Congreso se convierte en un imperativo para ganar credibilidad ante los inversores.

Mirando al Futuro: Reformas y Expectativas

La mirada externa es cautelosa pero esperanzadora. Analistas ya muestran una postura positiva, anticipando que cambios en la legislación podrían abrir la puerta a nuevos flujos de inversión, aunque todavía persiste la incertidumbre. “El éxito político y económico de los próximos meses será fundamental para establecer un clima favorable”, concluyó Loser.

Reflexiones sobre la Escuela de Chicago

Con un legado académico robusto, Loser habló sobre su experiencia en la Escuela de Chicago y la influencia de su enfoque en la economía actual. Su trayectoria lo llevó a defender políticas de menor intervención estatal, priorizando la ayuda a los sectores más vulnerables, en un equilibrio entre mercado y estado que apunta hacia un desarrollo más integral y sostenible.

Desafíos en Políticas Económicas

Al abordar la política económica estadounidense, Loser criticó las tendencias proteccionistas, afirmando que estas se alejan de los principios de la Escuela de Chicago. Su análisis pone de manifiesto la complejidad de un mundo en constante cambio, donde las decisiones económicas tienen un impacto profundo en la realidad socioeconómica.