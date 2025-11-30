Clausura 2025: Sigue en Vivo los Cuartos de Final

Este fin de semana, la acción del fútbol argentino llega a su punto culminante con los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los clubes se juegan su último esfuerzo por un puesto en las semifinales, mientras que otros comienzan a preparar su pretemporada para el próximo año.

El primer enfrentamiento de la jornada

Este domingo, a las 18:30, Boca Juniors se medirá ante Argentinos Juniors en un clásico que promete emociones intensas. La Bombonera será testigo del encuentro, que estará arbitrado por Fernando Echenique.

Los cuartos de final continuarán el lunes con dos emocionantes partidos. A las 17:00, Barracas Central se medirá con Gimnasia de La Plata en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a las 21:30, Racing hará lo propio contra Tigre en el Cilindro de Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro.

Horarios de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

Central Córdoba 0 – 1 Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

18:30: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – ESPN Premium y TNT Sports

Lunes 1° de diciembre

17:00: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata – ESPN Premium

21:30: Racing vs. Tigre – ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Tigre le bajarán el telón a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 este lunes

Fotobaires



En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán 30 minutos extras para definir al ganador, que avanzará a las semifinales, las cuales se jugarán bajo la misma modalidad. La gran final está programada para el sábado 13 de diciembre en este mismo estadio.