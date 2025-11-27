Clausura del Ciclo de Conciertos del Mediodía: Mozart y Haydn en el Mozarteum Argentino

El Éxito del Ciclo de Conciertos del Mediodía: Cultura y Música en Buenos Aires

Una Tradición que Perdura en el Tiempo

El cierre de la temporada 2025 de los Conciertos del Mediodía, organizado por el Mozarteum Argentino, fue un vibrante recordatorio de la riqueza cultural porteña. Con una concurrida sala Argentina del Palacio Libertad a media capacidad, el evento reafirma el entusiasmo por la música clásica en la ciudad.

Los Conciertos del Mediodía, que han sido gratuitos durante décadas, se han vuelto un auténtico reflector de la vitalidad artística de Buenos Aires, donde la música se disfruta en pleno horario diurno.

El Ensamble Concentus BA y su Interpretación única La clausura estuvo a cargo del Ensamble Concentus BA, dirigido por Ricardo Sciammarella. Esta agrupación, formada en 2019, se dedica a ofrecer una interpretación históricamente informada del repertorio de los siglos XVIII y XIX, buscando recuperar la sonoridad auténtica de la época.

Programación Musical: Diálogo entre Mozart y Haydn El programa incluyó dos sinfonías emblemáticas del período clásico: la Nº 29 de Mozart y la Nº 45 de Haydn, conocida como Los adioses. Estas obras no solo representan un diálogo musical, sino que también reflejan la amistad y la admiración entre ambos compositores, en un contexto donde el Sturm und Drang acentuaba el dramatismo y los contrastes.

La Sinfonía Nº 29 de Mozart: Primeros Pasos hacia la Innovación Datada en 1774, la Sinfonía Nº 29 representa una de las primeras expresiones personales de Mozart en la forma sinfónica. En su interpretación por Concentus, se percibió cierta inestabilidad en la afinación, producto de la complejidad de los instrumentos de cuerda utilizados. El movimiento lento mostró mejor las dificultades formales que el grupo aún no logró dominar, contrastando con la solidez del final Allegro con spirito, que desprendió una energía y cohesión notables.

La Sinfonía Nº 45 de Haydn: Un Llamado de Regreso Compuesta en 1772 en la residencia de verano del príncipe Nikolaus Esterházy, la Sinfonía Nº 45 esconde en su estructura una súplica por la reunión familiar. El cierre de esta obra es potente: los músicos abandonan el escenario uno a uno, dejando solo dos violines, simbolizando una demanda por regresar a casa. Sciammarella presentó esta obra como un espejo de la contemporaneidad, permitiendo múltiples lecturas.

Reflexiones sobre el Cierre de Temporada Pese a sus imprecisiones y desajustes de afinación, el Adagio de Haydn mostró un discurso musical que se desgranaba con fragilidad, a la vez que los movimientos rápidos evidenciaron una mayor respuesta estilística del ensamble. El cierre definitivo con el Finale presto de la Sinfonía Nº 49 de Haydn, aunque ambicioso, permitió al grupo proyectar una energía vibrante.

Un Compromiso con la Música Clásica Este cierre de temporada de los Conciertos del Mediodía reafirma la relevancia de esta serie dentro de la agenda cultural de Buenos Aires. El Mozarteum Argentino anticipa la próxima 74.ª Temporada en el Teatro Colón, donde se presentarán destacados artistas internacionales, manteniendo viva esta valiosa tradición musical.