El equipo de Rosario Central, aclamado por su destacada actuación en la Tabla Anual, sufrió una inesperada eliminación en su primer enfrentamiento de los Playoffs del Clausura 2025.

Rosario Central, que había sido reconocido como campeón del Fútbol Argentino por su desempeño en la Tabla Anual, se despidió rápidamente de la competencia tras quedar eliminado en el primer cruce del Clausura 2025. Esta sorpresiva caída también se suma a su prematura salida del Apertura, dejando a los hinchas preocupados por el futuro del equipo.

Gimnasia de La Plata, en contraposición, tuvo un final espectacular y se aseguró un lugar en los cuartos de final del Clausura 2025, a pesar de terminar en el décimo noveno puesto de la Tabla Anual. La competencia se intensifica, con los ocho mejores equipos acumulando puntos para acceder a los Playoffs, donde ya se han registrado cuatro eliminaciones.

La Batalla de los Playoffs Continúa

En esta misma serie de partidos, Lanús y Tigre disputan la definición para avanzar a la próxima ronda, enfrentando a Racing y buscando asegurar el último lugar disponible en los Playoffs del Clausura 2025.

El Drama de Platense

Platense, campeón del Apertura 2025, no logró mantenerse a la altura en el Clausura, finalizando en un decepcionante vigésimo segundo lugar en la Tabla Anual. A pesar de su historial y méritos, el equipo se preparará para jugar en la Copa Libertadores 2025, aunque con una diferencia de 22 puntos de la última plaza para el torneo.

Reflexión sobre el Formato Competitivo

La discrepancia entre el rendimiento en ambas tablas resalta un cuestionamiento sobre el formato de los torneos y su repercusión en el desempeño de los equipos, evidenciando la necesidad de una revisión en el Fútbol Argentino para asegurar que todos los clubes tengan oportunidades equitativas en el futuro.