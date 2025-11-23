Claves para un Verano Exitoso

La ciudad costera festeja un impresionante incremento en su afluencia turística, anticipando un verano prometedor.

Mar del Plata ha marcado un nuevo hito en su historia reciente, deslumbrando a locales y visitantes durante un fin de semana largo que ha sido calificado como uno de los mejores en años. Con cifras que superan a las de los últimos 15 años, la ciudad se prepara optimistamente para la temporada estival.

Cifras que Hablan por Sí Solas

Según datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), el número de turistas alcanzó la cifra de 158,775 visitantes, lo que representa un notable aumento del 37.9% en comparación con el mismo período del año anterior, aunque el año pasado el receso fue de solo tres días. Este año, el fin de semana se extendió a cuatro jornadas gracias a la coincidencia del Día de la Soberanía Nacional con un feriado turístico.

Una Ciudad en Transformación

Bernardo Martín, titular de Emturyc, destacó el carácter histórico de este fin de semana: “Nunca habíamos llegado a un número así en esta fecha”. Este fenómeno se atribuye a la diversificación y renovación de la oferta turística, que ha llevado a Mar del Plata a ser más competitiva en el mercado.

El Papel del Público Joven

Una de las claves de este éxito radica en el perfil del turista, donde el segmento de 18 a 35 años ha tomado un rol protagónico. Martín enfatiza que “parte del impulso está dado por el público joven, que busca entretenimiento y vida nocturna”, áreas en las que Mar del Plata ha demostrado ser imbatible.

Afluencia y Consumo

El aumento de turistas se ha reflejado en cada rincón de la ciudad. Desde peajes hasta estaciones de ómnibus y el aeropuerto, todas las vías de acceso han reportado un incremento significativo en el tráfico de visitantes. De acuerdo con Emturyc, el 2025 ya supera números de años considerados excepcionales, como 2013 y 2019.

Gasto Turístico Diversificado

En cuanto al gasto, la tendencia muestra un crecimiento en gastronomía y entretenimiento, con niveles de consumo que han sido calificados como “más que aceptables”. Bares, espectáculos y cervecerías estuvieron llenos, reflejando la vitalidad de la escena nocturna.

Retos en el Comercio

Pese al gran aflujo de visitantes, el comercio mayorista no siguió el mismo ritmo. Según Martín, las ventas de bienes, como ropa y souvenirs, fueron “mucho más flojas”, un fenómeno atribuido al poder adquisitivo más limitado y a la preferencia de los turistas por experiencias en lugar de productos físicos.

Expectativas para el Verano

A pesar de estos desafíos, Mar del Plata concluyó un fin de semana récord desde 2010, con nuevas propuestas culturales, deportes y festivales gastronómicos a la vista. Con un verano a la vuelta de la esquina, las proyecciones son optimistas, anticipando una temporada de gran afluencia donde la diversidad de ofertas se reafirma como el sello distintivo de la ciudad.

La Costa también se Beneficia

Otras localidades como Pinamar y Cariló también celebraron el éxito turístico, con ocupaciones hoteleras del 94% y 98%, respectivamente. Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, afirmó que estos números confirman a Pinamar como uno de los destinos más elegidos del país.

Nuevas Normativas en Mar del Plata

Por otro lado, a partir de diciembre, Mar del Plata aplicará multas para quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en las playas, siguiendo una ordenanza que busca reducir el impacto sanitario del tabaco y fomentar hábitos saludables entre los visitantes.