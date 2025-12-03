Claves y Cambios de la Nueva Ley: Lo Que Debes Saber

El Ejecutivo argentino dio a conocer un ambicioso proyecto de código penal que busca reformar a fondo la justicia penal en el país. Esta legislación promete un enfoque más severo hacia los delitos, buscando proteger a las víctimas y establecer un orden social más firme.

Objetivos Fundamentales del Nuevo Código Penal

La propuesta busca finalizar con lo que se define como la «doctrina zaffaronista», que permite que el delincuente sea visto como víctima en ciertos casos. Según el gobierno, esta reforma intenta garantizar que quienes cometan delitos enfrenten sanciones justas y efectivas. El nuevo texto no solo endurece las penas por delitos como robos, abusos sexuales y homicidios, sino que propone un cumplimiento efectivo de las condenas.

Cambios Prometidos en el Texto Legal

El nuevo código, aún pendiente de ser enviado al Congreso, aspira a ser debatido en las sesiones extraordinarias, reflejando lo que el oficialismo describe como «doctrina Bullrich». Esta visión implica que «quien comete un delito, debe pagar por ello». Desde la oficina de la exministra de Seguridad, se asegura que el documento se encuentra en revisión por el área legal correspondiente.

Imprescriptibilidad de Delitos Graves

Entre los aspectos más controversiales se encuentra la proposición de que los delitos graves, como homicidios y abusos sexuales, sean declarados imprescriptibles. Esta medida tiene como finalidad evitar el archivo de causas penales que afectan a la sociedad, manteniendo vivas las oportunidades de justicia para las víctimas.

Novedades en la Protección de las Víctimas

Patricia Bullrich, en la presentación del proyecto, subrayó que se establecerá la figura de «conducción imprudente», un reclamo de largo tiempo por parte de organizaciones de víctimas. Además, la legislación redefine la legítima defensa, favoreciendo siempre a aquellos que se defienden ante ataques.

Participación Activa de las Víctimas en Juicios

Un aspecto significativo de la reforma es que se otorgará a las víctimas un rol activo durante el proceso judicial. Se estima que con la implementación del nuevo Código, el 82% de los delitos resultará en penas efectivas, con la creencia de que un sistema punitivo más riguroso conlleva a una reducción en los indices delictivos.

Cambios en la Condena a Funcionarios Públicos

Otra novedad es la imposición de sanciones más duras para los funcionarios que cometen delitos en el ejercicio de su cargo. Esto incluye la pérdida de beneficios jubilatorios, un aspecto que podría impactar a figuras políticas condenadas por corrupción, como el exministro Julio De Vido o la ex-presidenta Cristina Kirchner.

Restricciones a las Excarcelaciones

El gobierno propone limitar las excarcelaciones, haciendo difícil que los delincuentes con penas menores a tres años se beneficien de la ejecución condicional. La intención es que todos los condenados cumplan sus penas efectivamente, cambiando la percepción actual de la justicia penal.

Ejemplos que Justifican el Cambio

Los representantes del Gobierno argumentan que, bajo la nueva normativa, crímenes recientes con antecedentes, como los de Mariano Barbieri y Morena Domínguez, no podrían haber ocurrido, dado que sus perpetradores habrían sido encarcelados previamente.

Reacciones y Críticas al Proyecto

El nuevo código ha generado reacciones adversas en la oposición, que critica varios artículos y su posible judicialización. No obstante, el oficialismo mantiene su postura, afirmando que endurecer las penas es crucial para la seguridad nacional y para restablecer el orden social.