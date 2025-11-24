Clima del lunes 24 de noviembre: ¿Qué esperar?

Clima del Lunes 24 de Noviembre: Un Día Cálido en Argentina

Este lunes promete un aumento en las temperaturas y cielo entre algo y parcialmente nublado, creando condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Estado del Clima en Buenos Aires: Calidez y Buen Tiempo

La ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un clima cálido, con mínimas alrededor de 16 °C y máximas que podrán alcanzar los 27 °C. El cielo estará entre algo a parcialmente nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un ambiente predominantemente soleado.

Las condiciones serán favorables para realizar actividades cotidianas, gracias a un viento suave que contribuirá a un clima agradable sin alertas meteorológicas que perturben el día.

Clima en el Interior del País: Ola de Calor en el Norte

En el norte argentino, se prevé un calor intenso, donde las temperaturas podrían llegar a los 38°C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Ante este fenómeno, se aconseja a la población extremar cuidados, especialmente evitando la exposición directa al sol y manteniéndose bien hidratada.

Situación en Cuyo y la Patagonia

En la región de Cuyo, particularmente en Mendoza y San Luis, se anticipan máximas de 35°C, aunque el calor será menos agobiante que en el norte. Las condiciones seguirán mayormente despejadas, ideales para disfrutar de un día soleado.

En contraposición, la Patagonia ofrecerá un clima más fresco, con temperaturas moderadas y un cielo generalmente despejado o con algunas nubes. Los vientos serán débiles, pero constantes, lo que puede generar una sensación térmica más refrescante en las áreas más al sur.

Es importante destacar que hay alerta amarilla por vientos en el sur de Buenos Aires, La Pampa y el norte de San Luis.

Perspectivas Para los Próximos Días: Ascenso y Cambios en el Clima

El pronóstico extenso señala que el martes las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas que rondarán los 17°C y máximas cerca de 30°C. Las condiciones seguirán mayormente despejadas, proporcionándoles a los ciudadanos un día ameno.

A medida que avancen los días, se prevé que la inestabilidad climática aumente hacia el jueves, con posibilidad de tormentas aisladas, especialmente por la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 24° y 26°C.

Es posible que el viernes continúen las probabilidades de chaparrones, lo que marcará un cambio en el clima tras varios días de sol y temperaturas agradables.