Clima en Lima y Callao: Pronóstico del Senamhi para el 3 de diciembre

Este miércoles 3 de diciembre, Lima Metropolitana ofrece un comienzo de día con cielo parcialmente nublado, pero se espera un resplandor solar hacia el mediodía que transformará el ambiente.

Temperaturas Variadas en la Ciudad

Las temperaturas en Lima oscilarán entre un máximo de 26°C y un mínimo de 16°C, con el este de la ciudad experimentando estas condiciones. El reporte del organismo meteorológico indica que hacia el mediodía, el sol hará su aparición, seguido de nubes dispersas que adornarán la tarde.

Condiciones Climáticas en Callao y Otras Áreas

En el Callao, la situación climática será similar, aunque ligeramente más fresca: se esperan máximas de 23°C y mínimas de 18°C. Las nubes ocasionales también formarán parte del paisaje en esta región, dependiendo de la humedad y el flujo de aire costero.

Recomendaciones para los Residentes

Las autoridades meteorológicas aconsejan a los limeños estar preparados ante la variabilidad climática de la jornada. La temperatura aumentará durante el día, estabilizándose al caer la tarde con nubosidad parcial.

Impacto del Cambio Climático

Independientemente de la estación, el cambio climático hace que el tiempo en Lima sea incierto, pasando de días soleados a tormentas repentinas.

Descripción del Clima en Lima

Lima se caracteriza por 12 tipos de climas, influenciados por su proximidad al océano y su altitud. Predominan un clima árido con escasa humedad durante todo el año.

Variabilidad Geográfica y Climática

Desde el sur en Cañete hasta el norte en Barranca, Lima se presenta esencialmente como un desierto donde las precipitaciones son raras. Sin embargo, la presencia de «lomas» en ciertas provincias introduce un entorno fresco gracias a las neblinas invernales.

Estaciones y Temperaturas en Lima

Las temperaturas y climas en Lima fluctúan, pasando de árido a semiárido conforme se avanza hacia las áreas de mayor altitud. En las zonas más alejadas de la costa, las lluvias son un poco más frecuentes durante el verano.

Variedad Climática en Perú

Con hasta 38 tipos de climas, Perú presenta una asombrosa diversidad meteorológica. Esta variedad es resultado de la interacción entre la geografía y el clima, desde el árido en la costa hasta el lluvioso en la sierra y el cálido en la selva.