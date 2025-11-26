Clima Extreme: Lluvia y Granizo en Cuyo, Más de 35°C en el Norte

Inesperado Cambio Climático: Mendoza y Otras Provincias Afectadas por Tormentas

Mientras el calor veraniego comienza a adueñarse de gran parte del país, el centro-oeste vive un brusco cambio meteorológico con intensas lluvias y granizo. Mendoza, San Juan y Catamarca son algunas de las localidades más afectadas por un fenómeno climático inesperado.

Este miércoles, el clima en Mendoza dio un giro radical. Después de días de temperaturas cercanas a los 30 grados, el pronóstico se cumplió y las lluvias y el granizo hicieron su aparición en varias localidades. Mientras tanto, el viento sopla con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, generando situaciones de riesgo en la región.

Alerte Naranja en Mendoza: La Capital y Otras Áreas en la Mira

La situación es crítica, y por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja para gran parte de Mendoza. Las zonas más afectadas incluyen la capital provincial, San Rafael y el Valle de Uco, donde se anticipan fuertes precipitaciones y ráfagas de viento que podrían intensificarse a lo largo del día.

Condiciones Climáticas Extensas

El pronóstico indica que las condiciones severas podrían persistir hasta tarde en la noche, afectando incluso localidades más al sur, como Malargüe. La Defensa Civil ha instado a la población a mantenerse alerta.

Provincias Aledañas También en Alerta

Las alarmas no solo suenan en Mendoza. Proximidades como el este de San Juan y el sur de La Rioja también están bajo alerta amarilla por vientos intensos que podrían alcanzar los 80 km/h. En estas áreas, las lluvias se esperan en forma aislada, aunque con acumulados de entre 30 y 40 mm.

Condiciones en Otras Regiones: Entre el Calor y la Lluvia

En contraste, el norte del país presenta un panorama completamente diferente. Provincias como Santiago del Estero superan los 38 grados, marcando una de las temperaturas más elevadas del país. San Fernando del Valle de Catamarca sigue de cerca con 37,5 grados.

Alertas por Calor en el Noroeste