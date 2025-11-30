CNV Implementa Cepo a Inversiones Seleccionadas para Contener la Volatilidad de Tasas

En una estrategia por reducir la volatilidad de las tasas de interés, el Gobierno ha decidido establecer un límite del 20% sobre el patrimonio neto de los fondos comunes de inversión (FCI) destinado a cauciones. Esta medida busca incentivar la inversión en títulos de deuda argentinos.

Como parte de su monitoreo continuo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) han observado un aumento notable en la participación de los FCI en el mercado de cauciones. Ante esta situación, el BCRA recomendó limitar esta participación para asegurar un funcionamiento adecuado de la política monetaria.

¿Qué Son las Cauciones y Cómo Funcionan?

Las cauciones requieren préstamos a corto plazo, desde un día hasta 120 días, que permiten a los inversores obtener financiamiento similar a un plazo fijo. Hasta hace poco, las tasas de interés ofrecidas superaban el 80% anual, pero actualmente se sitúan entre el 17% y el 25%, dependiendo del plazo.

Regulación y Su Impacto en el Mercado

La nueva normativa, establecida bajo la reglamentación número 1092, entrará en vigor el próximo lunes, primero de diciembre, y establece que «la fijación de un tope del 20% es necesaria para un manejo más controlado de la política monetaria».

Perspectivas de los Analistas sobre la Decisión

Expertos financieros consideran que esta acción busca reducir la volatilidad del mercado de dinero y evitar una concentración excesiva en cauciones. «La intención es que los fondos mantengan un perfil más conservador, acorde a su rol en la liquidez del mercado», afirma Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

El Contexto de la Normativa

El incremento en el uso de cauciones por parte de los FCI había generado tensiones en las tasas de interés y riesgos de liquidez. Según los analistas, la medida también responde a la necesidad del Gobierno de facilitar la renovación de títulos de deuda, cuya licitación podría alcanzar los 14 billones de pesos esta semana.

Expectativas Futuras

Con la medida en implementación, se espera que los fondos sean incentivados a invertir en otros tipos de instrumentos de corto plazo, como las Lecaps, lo que beneficiará tanto a los inversores como a la economía nacional. Sin embargo, será crucial observar cómo se aplicará la normativa y su impacto real en el mercado en los próximos meses.