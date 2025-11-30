CNV Restringe Inversiones de Fondos Money Market en Cauciones: ¿Por qué?

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado un límite en las inversiones de Fondos Comunes de Dinero en cauciones, buscando estabilizar el mercado financiero. Esta medida se hará efectiva desde el 1ro de diciembre de 2025.

Mediante la Resolución General N° 1092, la CNV estableció un tope del 20% del patrimonio neto de los Fondos Comunes de Dinero para las colocaciones en cauciones. El organismo comunicó que esta decisión responde a un incremento notable en la participación de estos fondos en dicho mercado, lo cual demandaba un control para garantizar el funcionamiento adecuado de la política monetaria.

Comunicado de la CNV

Además, la CNV subrayó la recomendación del Banco Central sobre la implementación de este límite, indicando que es fundamental para evitar la excesiva volatilidad en el mercado de cauciones.

Las Decisiones de Luis Caputo y su Impacto en el Mercado

En otro plano, durante la reciente licitación, el Ministro de Economía Luis «Toto» Caputo absorbió prácticamente la totalidad de las ofertas de los bancos, reafirmando su postura cautelosa respecto a la inyección de pesos en la economía. A pesar de las expectativas de un crédito expansivo tras las elecciones, el Tesoro mantiene una actitud de cautela frente a la liquidez del mercado.

El ministro logró renovar un impresionante 96,5% de un vencimiento de deuda de $14,5 billones, dejando solo $500.000 millones disponibles en el mercado. Esto contrasta con la estrategia anterior, donde se había decidido expandir la liquidez en $4,5 billones durante la licitación pasada.

La regulación actual de tasas también ha suscitado atención, dado que el Banco Central ha realizado recortes significativos, afectando las llamadas «tasas simultáneas» y generando un cambio en las tasas de «cauciones», que se redujeron a un 18% desde un alarmante 190% previo a las elecciones.

Plazos Extendidos y Caída de Tasas: Un Toque de Optimismo

La dictadura de tasas en la reciente licitación dejó ver una caída significativa, posicionándose en un 2,5% efectivo mensual para bonos de renta fija, lo que contrasta con los niveles demenciales del 6% que se observaron antes de las elecciones. Este ajuste inferior se interpreta como un signo de estabilidad y confianza en el mercado.

Otro aspecto positivo radica en la prolongación de los plazos de pago de los bonos, donde un 64% de la inversión de los bancos tiene vencimientos posteriores a febrero del próximo año, en contraste con la tendencia anterior que priorizaba vencimientos a muy corto plazo.