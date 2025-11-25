Coinbase Introduce Préstamos con Ether y Planea su Propio Polymarket

Coinbase, el gigante de las criptomonedas, lanza un innovador servicio que permitirá a sus usuarios acceder a préstamos en USDC utilizando sus tenencias de Ethereum como colateral. Una opción ideal para quienes buscan liquidez sin desprenderse de sus activos.

Préstamos respaldados por Ethereum: Una nueva era en financiación

Con este nuevo servicio, los clientes podrán solicitar préstamos de hasta un millón de dólares, utilizando sus ETH como garantía. Una oportunidad para acceder a liquidez fácil y rápida dentro del ecosistema cripto.

Condiciones y Riesgos

Las condiciones de este nuevo servicio incluirán tasas variables y un riesgo de liquidación, lo que implica que una caída significativa en el valor de Ethereum podría afectar a los usuarios que empleen sus activos como colateral.

Colaboración con Morpho

Esta iniciativa ha sido desarrollada en colaboración con Morpho, un protocolo descentralizado que facilita los préstamos, y funciona sobre Base, la red pública compatible con Ethereum lanzada por Coinbase en 2023. Hasta la fecha, esta infraestructura ha procesado más de 1.250 millones de dólares en préstamos en la cadena.

Expansión del servicio y nuevos activos

Además, Coinbase planea expandir su oferta, buscando incluir cbETH, el token de Ethereum con staking. Esto permitirá a los usuarios que bloqueen su ETH para obtener recompensas de validación también usarlo como garantía para préstamos, lo cual representa una gran opción para aumentar la liquidez instantánea.

Un paso hacia la integración de criptomonedas

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, destacó que este tipo de productos es fundamental para la integración de las criptomonedas en la vida diaria. Proveen herramientas semejantes a las del sistema bancario tradicional, pero con la transparencia y seguridad que ofrece la blockchain.

Más Innovaciones: El Mercado de Predicciones de Coinbase

En otra línea de desarrollo, Coinbase está trabajando en un mercado de predicciones al estilo de Polymarket, que permitirá a los usuarios apostar sobre resultados de eventos futuros, desde elecciones políticas hasta tendencias económicas.

Asociación con Kalshi

Según filtraciones de la investigadora Jane Manchun Wong, esta nueva plataforma estará en colaboración con Kalshi, un mercado de predicciones regulado en Estados Unidos. La alianza procura ofrecer un respaldo regulatorio crucial, diferenciando a Coinbase en un campo marcado por la falta de regulación.

Una Oportunidad en Crecimiento

A pesar de que Coinbase no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de este mercado, la potencial expansión en los nichos de predicciones representa una gran oportunidad para atraer tanto a inversores como a usuarios interesados en apostar sobre acontecimientos futuros dentro del universo cripto.