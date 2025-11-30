Colaboración con el Principal Banco Digital de Brasil

El aterrizaje de Amazon en el mercado brasileño agita las aguas del comercio electrónico, desafiando la hegemonía de Mercado Libre en un contexto donde solo el 15% de la población realiza compras en línea.

Un Nuevo Jugador en el Mercado

Con la reciente alianza entre Amazon y Nu Holdings —la propietaria de Nubank—, se abre un nuevo capítulo en la competencia regional. Este movimiento no solo refuerza la posición de Amazon, sino que también pone en jaque a Mercado Libre, que ha dominado el sector durante años.

Impacto en las Acciones de Mercado Libre

Tras el anuncio de esta asociación, las acciones de Mercado Libre cayeron un 6% en tres semanas, revelando la inquietud del mercado ante la creciente competencia en su espacio más valioso.

Fortalezas de Nubank

Nubank, que se ha consolidado como el sexto banco más grande de Brasil con más de 100 millones de clientes, podría facilitar a Amazon el acceso a nuevas oportunidades de venta, incluyendo financiamiento de compras en hasta 24 cuotas.

Reacción de Mercado Libre

Consciente de la amenaza, Mercado Libre ha intensificado su presencia en Brasil, asociándose con figuras como Ronaldo y Neymar y patrocinando la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de América del Sur.

Otros Desafíos en el Horizonte

Además de Amazon, Mercado Libre enfrenta la competencia de plataformas chinas como Shein y Temu, que ofrecen productos a precios significativamente más bajos. Para enfrentar esta situación, el CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, ha pedido al gobierno la regulación de estas plataformas de fast fashion, advirtiendo sobre el impacto negativo en la economía local.

Preparaciones para la Temporada Navideña

De cara al Black Friday, Mercado Libre ha anunciado una inversión de 19 millones de dólares en cupones en Brasil, el doble de lo que planea destinar Amazon. Además, la compañía está ofreciendo envíos gratuitos, aunque eso implique una reducción en sus márgenes de ganancias.

La Batalla por el Cliente

Con la temporada de compras navideñas a la vuelta de la esquina, los expertos anticipan que la competencia entre Amazon y Mercado Libre alcanzará su pico, convirtiéndose en un momento clave para evaluar el poder real de ambas plataformas.

Mercado Libre Responde con “Precios Ultra Bajos”

En un esfuerzo por contrarrestar a sus competidores, Mercado Libre ha lanzado una sección de «Precios Ultra Bajos» dentro de su plataforma, que incluye productos similares a los que ofrecen Shein y Temu. Esta opción está diseñada para captar la atención de los consumidores en busca de descuentos.

Detalles de la Nueva Función

Los usuarios pueden seleccionar productos y agregar al carrito, con un monto mínimo de $33.000 para envío gratuito. A pesar de que los precios son competitivos, Mercado Libre todavía se enfrenta a desafíos debido a las agresivas promociones de sus rivales.

Comparativa de Precios

Un vistazo a precios revela que, en algunos casos, Mercado Libre aún no puede competir con los descuentos de 24 horas de Shein, lo que podría ser un factor decisivo durante esta temporada alta de compras.

El auge de Amazon en Brasil no solo plantea un desafío para Mercado Libre, sino que también reconfigura el panorama del comercio electrónico en la región, dejando claro que la lucha por la preferencia del consumidor apenas ha comenzado.