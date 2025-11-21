Colapinto decepciona: 16º en ensayos en Las Vegas tras un déjà vu con la alcantarilla

El Gran Premio de Las Vegas comenzó con complicaciones en la pista y un rendimiento que deja preguntas. Mientras los pilotos se preparan para la competencia, las incidencias de las jornadas de entrenamiento pusieron a prueba la paciencia del equipo y los corredores.

Conflictos en la pista

En el inicio de la 22ª fecha del Mundial de Fórmula 1, un problema conocido volvió a surgir: una alcantarilla suelta obligó a suspender la segunda sesión de entrenamientos. Los ecos de 2023 resurgen, cuando un incidente similar causó daño al Ferrari de Carlos Sainz. A pesar de que en esta ocasión la organización revisó la situación, el peligro persiste y generó banderas rojas que interrumpieron la actividad.

La primera tanda estuvo marcada por la tensión, ya que la interrupción inicial demoró la práctica y dejó a los pilotos con poco tiempo para obtener resultados concluyentes. El turno finalizó con Lando Norris de McLaren marcando el mejor tiempo, mientras sorpresas como el 4º lugar de Nico Hülkenberg y el 9º de Max Verstappen sacudieron el tablero de posiciones.

Desempeño de Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto enfrenta desafíos tras un incidente en San Pablo que obligó a un cambio de chasis. En Las Vegas, los resultados hasta ahora no han sido alentadores: tras terminar último en la primera sesión, logró ascender al 16º puesto, aunque expresó su insatisfacción con el rendimiento del A525, su monoplaza.

“Siento una diferencia notable con el nuevo chasis. Estoy tratando de encontrar el ajuste correcto”, comentó Colapinto tras los entrenamientos. Le preocupa especialmente el rendimiento en la goma blanda, que ha ocasionado problemas de adherencia durante la sesión.

Expectativas a futuro

La jornada concluyó con la promesa de más acción. Este viernes, los pilotos se preparan para la tercera sesión de ensayos, seguida de la clasificación del sábado. Con el Gran Premio programado para la madrugada del domingo en Argentina, todos esperan un ambiente más claro y mejores resultados en la pista.