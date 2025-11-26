Colectivos: La nueva ruta de importación china que amenaza a la industria local

La importación de 150 colectivos desde China ha encendido la alarma en la industria metalúrgica argentina. Este movimiento no solo amenaza el empleo local, sino que refleja una crisis profunda en el sector autopartista que podría tener consecuencias graves para la economía nacional.

“Esto no es el inicio, pero tampoco es el fin”, confesó un representante de la industria metalúrgica de Santa Fe, tras enterarse de que la adquisición de vehículos fabricados en China se concretará para el transporte urbano en Buenos Aires. Este hecho evidencia la creciente preocupación de los industriales locales, que ven un desinterés alarmante por la producción nacional.

Empleo en Peligro: La Alarma del Sector

Consultados por PERFIL, diversos actores de la industria coincidieron en que la crisis en el sector metalúrgico es crítica. “La incertidumbre respecto al futuro laboral es lo que más nos preocupa. Algunas empresas lograrán adaptarse, pero muchas otras se encuentran en una situación precaria”, explicó un referente de las pymes.

“Llegar a fin de mes es cada vez más complicado”, añadió otro empresario santafesino. Este panorama plantea un escenario desolador, donde las grandes empresas pueden sobrevivir, pero las pymes quedan en un estado de vulnerabilidad extremo.

Un Vació de Representación: El Efecto Milei

Los industriales sienten que la victoria de Javier Milei ha dejado un vacío de representación política. “Hay una sensación de parálisis, como si todos estuviesen anestesiados. Abordar la situación actual implica arriesgarse a ser malinterpretados y acusados de desestabilizar al Gobierno”, advirtió un líder fabril.

La falta de intervención de los gobernadores, antes considerados puentes entre el gobierno y la industria, se ha convertido en parte del problema, dejando a los empresarios en una zona de incertidumbre.

Las Pymes y su Lucha por la Supervivencia

En un giro inesperado, algunas pymes metalúrgicas que solían criticar abiertamente a Paolo Rocca del Grupo Techint, han decidido unirse a él. Rocca se ha convertido en una voz dentro de la industria que exige acciones concretas ante la crisis actual.

Un fabricante de colectivos argentino menciona: “Las unidades importadas son más económicas, pero no son necesarias. La capacidad local para fabricar estos vehículos existe y podría generar empleo”.

La Preocupación por la Desintegración de la Cadena Productiva

La empresa Metropol, que ha importado los colectivos, continúa creciendo fuerte en Misiones, gracias al apoyo político. Sin embargo, su expansión plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de la producción nacional, que enfrenta una competencia desleal.

El Llamado a una Nueva Política Industrial

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio Del Re, ha subrayado la urgencia de implementar una política industrial activa. “Sin medidas que apoyen a nuestras empresas, el sector seguirá perdiendo terreno frente a productos importados que ofrecen precios injustamente competitivos”, aseveró.

Con unidades importadas que amenazan el mercado local, la necesidad de incorporar nuevas tecnologías sin sacrificar empleos se vuelve más urgente que nunca. Del Re concluyó: “Es esencial que cada avance del sector venga acompañado de un aumento en la capacidad productiva y el desarrollo local”.