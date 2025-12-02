Colisión fatal en Corrientes: Dos mujeres pierden la vida en choque con camión en 4 Bocas

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del lunes en el cruce conocido como 4 Bocas en Saladas, Corrientes, dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y dos heridas.

El choque se produjo en un punto crítico que conecta la Ruta Nacional N.º 12 con la Provincial N.º 27, donde un automóvil Toyota Etios colisionó de manera violenta contra un camión Scania con semirremolque. El camión, que se dirigía desde Resistencia, Chaco, hacia Buenos Aires, se encontraba transitando por la Ruta 12 cuando ocurrió la tragedia.

Detalles del Accidente y las Víctimas

El vehículo menor, que transitaba en dirección Norte-Sur, llevaba a cuatro ocupantes de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. En el accidente, el Toyota Etios impactó fuertemente el costado del camión.

Como consecuencia del choque, dos mujeres, identificadas como Vallejos y Ortiz, perdieron la vida en el acto. Mientras tanto, los dos hombres que viajaban con ellas resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes para recibir atención médica.

Reacción de las Autoridades y el Estado del Conductor del Camión

El conductor del camión no sufrió daños y está siendo investigado por la Justicia tras el siniestro. En el lugar del accidente, diversas autoridades, incluyendo efectivos policiales y personal de bomberos, se encargaron de las labores de asistencia y recolección de pruebas para esclarecer las causas de la colisión.

Las preguntas acerca de lo sucedido permanecen y las autoridades continúan indagando para arrojar luz sobre este trágico suceso que ha conmovido a la comunidad de Saladas.