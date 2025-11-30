Colocó una cruz en su jardín de Florida, ganó demanda y $70,000

Un litigio que se prolongó por más de cinco años culminó en un acuerdo insólito en el condado de Sumter, Florida. La disputa surgió por la presencia de una cruz de 30 centímetros en el jardín de una residencia.

Wayne y Bonnie Anderson, habitantes de The Villages, se vieron envueltos en una intensa batalla legal después de recibir una notificación sobre la presunta violación de las normas comunitarias debido a la exhibición de su cruz. Tras un largo proceso, el propietario logró una compensación de 70,000 dólares.

El Inicio del Conflicto

La controversia comenzó el 1 de abril de 2019, cuando el Distrito de Desarrollo Comunitario Village 8 envió a los Anderson una notificación basada en una queja anónima de uno de sus vecinos. “Pensé que era una broma”, comentó Wayne, reiterando que para ellos la cruz es un símbolo religioso, mientras que las autoridades la calificaron como arte de jardín.

Desarrollo de la Situación

Al negarse a retirar la cruz, la pareja enfrentó multas diarias de 25 dólares que, con el tiempo, acumuladas, llegaron a ascender a 44,000 dólares. El distrito no encontró una solución amistosa y presentó una demanda contra ellos.

La Defensa de los Anderson

Wayne defendió su derecho a tener la cruz en su propiedad. “No se le hace daño a nadie. Legalmente, debe haber un perjuicio, pero ¿cuál es?”, cuestionó. Añadió que la situación representa una aplicación selectiva de la ley y criticó la falta de sentido común en las acciones del distrito.

Un Final Amistoso y Compensación Económica

Después de una larga batalla legal, un juez alentó a las partes a resolver el conflicto fuera del ámbito judicial. Finalmente, se llegó a un acuerdo que benefició a los demandantes con una compensación, la cual Wayne destinará a cubrir los costos legales. Además, mencionó que varios vecinos también exhiben cruces frente a sus hogares.

“Es nuestro derecho constitucional y otorgado por Dios exhibirla. Esto no debió suceder y no debe volver a repetirse”, concluyó Wayne, quien ahora forma parte de la junta del distrito de desarrollo.