Colombia expulsa a nueve miembros de la secta Lev Tahor y entrega 17 menores a EE.UU.

La recentísima expulsión de nueve adultos pertenecientes a la comunidad Lev Tahor desde Colombia hacia Estados Unidos pone en evidencia un operativo internacional que involucra la protección de menores en riesgo.

La intervención de Migración Colombia resultó en la entrega de estas personas a las autoridades estadounidenses, marcando el final de una compleja operación que abarcó a 26 individuos, entre los cuales se encontraban 17 menores de edad.

Un Operativo Internacional Coordinado

Todo comenzó con la emisión de una alerta internacional por parte de Interpol, específicamente relacionada con cinco menores que habían perdido la custodia legal en Estados Unidos. Esta situación llevó a la coordinación de esfuerzos entre Migración Colombia, organismos de protección infantil y fuerzas de seguridad.

Ingreso y Activación de la Alerta

El grupo llegó a tierras colombianas en dos tandas, los días 22 y 23 de octubre, utilizando pasaportes válidos y aterrizando en los aeropuertos de Cartagena y Medellín. Sin embargo, el 13 de noviembre, tras la alerta de Interpol combinada con una denuncia anónima, Migración Colombia activó los procedimientos de verificación necesarios.

Un Proceso de Protección Efectivo

El 22 de noviembre se realizó una operación que involucra al Gaula Militar Oriente y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), identificando a todos los miembros del grupo y asegurando la protección inmediata de los menores. Mientras que la medida de expulsión se aplicó únicamente a los nueve adultos, quienes fueron alojados en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

Cuidado de los Menores

Durante la estancia de una semana en el centro, los 17 menores permanecieron junto a sus familiares y recibieron apoyo continuo por parte del Icbf, que garantizó su verificación de derechos y atención psicosocial.

Este caso sigue en desarrollo, reflejando la complejidad de las leyes de migración internacional y el compromiso de las autoridades colombianas en la protección de los más vulnerables.