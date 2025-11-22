Colombia niega apoyo a negociación con Maduro ante presiones de EE. UU.

La canciller colombiana Rosa Villavicencio expresa inquietud en Madrid sobre la notable presencia militar estadounidense en América Latina, especialmente en un contexto de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante un encuentro en Madrid, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, subrayó su preocupación por lo que calificó como una “excesiva presencia militar” de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Villavicencio advirtió sobre los riesgos que esto podría conllevar en la región, especialmente en medio de las crecientes tensiones hacia el gobierno de Maduro en Venezuela. En sus declaraciones, enfatizó la postura de Colombia a favor de la soberanía y la no intervención en asuntos internos de otros países.

Presencia Militar Americana: Datos Reveladores

El refuerzo militar americano incluye el despliegue de 15,000 efectivos y el portaaviones Gerald R. Ford, acciones que generan inquietudes en países vecinos. Las negociaciones indirectas entre Venezuela y Washington, según reportes de Bloomberg y The New York Times, sugieren que Maduro ha propuesto una oferta para dejar el poder tras un periodo de dos años. Este planteamiento se ha vuelto un tema central en el contexto de operaciones militares que el Pentágono ha llevado a cabo en el Caribe y el Pacífico oriental.

Posición de Colombia en el Escenario Regional

En respuesta a estas informaciones, el Ministerio de Exteriores colombiano emitió un comunicado negando cualquier apoyo oficial a la negociación de un acuerdo que implique la salida de Maduro. Este mensaje resalta el compromiso de Colombia con los principios del Derecho Internacional y refuerza la idea de no intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La canciller Villavicencio, en su intervención, también se refirió a posibles formas de transición política en el país vecino, sugiriendo que debería “sin necesidad de encarcelar a Maduro” para que sea viable.

Las Implicancias de una Militarización en Aumento

Según reportes, la presencia militar estadounidense ha alcanzado niveles sin precedentes desde la crisis de los misiles en Cuba, lo que ha suscitado especulaciones sobre el futuro político de Venezuela. Los bombardeos realizados por el Pentágono, que han dejado 83 muertos en embarcaciones vinculadas al narcotráfico, han intensificado la atención sobre el rol de Colombia en este complejo panorama diplomático.

Retos y Oportunidades para Colombia

La extensa frontera entre Colombia y Venezuela, marcada por tensiones históricas y desafíos compartidos en migración y seguridad, pone a Bogotá en una posición delicada. El gobierno colombiano sigue insistiendo en la importancia del respeto mutuo y la no injerencia, destacando su neutralidad en medio de las numerosas manifestaciones y acciones del gobierno estadounidense.

Las declaraciones de Villavicencio reflejan la voluntad de Colombia de facilitar un entendimiento pacífico, en un momento en que el gobierno de Maduro enfrenta creciente presión. Aunque ambos gobiernos habrían explorado posibilidades de diálogo, las respuestas oficiales aún son necesarias para clarificar las intenciones de Colombia en esta coyuntura.

El actual contexto, caracterizado por la militarización de la región y los constantes rumores acerca de negociaciones, añade una capa de complejidad a la situación local y regional. Este escenario subraya la importancia de que Colombia mantenga una postura firme en sus principios de no intervención y respeto por la autodeterminación nacional de los pueblos.