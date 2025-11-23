Colombia supera expectativas en crecimiento económico: Gasto público eleva el PIB a su mejor nivel en tres años

El crecimiento del PIB colombiano ha superado las expectativas, generando debates sobre la sostenibilidad de este fenómeno. El tercer trimestre de 2025 marcó un hito destacado en la economía nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un asombroso 3,6% en el tercer trimestre de 2025, superando las previsiones del mercado y convirtiéndose en el mejor rendimiento del gobierno de Gustavo Petro en los últimos tres años.

El Papel Crucial del Gasto Público

A pesar de estas cifras positivas, el crecimiento no se apoya solo en el consumo privado. Según el Banco de Bogotá, el gasto público desempeñó un rol fundamental: “Sin él, el crecimiento habría sido apenas del 1,8%, lo cual indica que el 50% del buen desempeño se atribuye al aumento del gasto público”.

Empleo y Estructura del Gasto

En el contexto de este crecimiento, el gasto del Gobierno alcanzó un incremento del 14,2%, el más alto del siglo XXI. Actualmente, cerca de 2,9 millones de personas trabajan en el sector público, representando el 12,1% del total de ocupados del país.

Dudas sobre la Sostenibilidad Fiscal

El goteo de gasto público ha planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. En 2025, se prevé que el gasto primario alcance el 19,5% del PIB, similar a los años de pandemia, pero sin una crisis sanitaria vigente. El Banco de Bogotá advierte sobre la fragilidad de este modelo ante crecientes desbalances presupuestarios.

Mercado Laboral y Nuevos Empleos

Durante 2025, se generaron 769.000 nuevos empleos, de los cuales 113.000 (15%) provienen del sector público, consolidándose como la tercera fuente de empleo tras la industria y el sector de servicios de alojamiento y comida.

Distribución Sectorial del Crecimiento

La distribución del crecimiento sectorial reveló que once de las doce principales ramas experimentaron mejoras, destacando el sector de servicios, la administración pública, las finanzas y el entretenimiento.

Retos en Construcción y Minería

A pesar del crecimiento, algunos sectores siguen enfrentando dificultades. La construcción decreció un -1,5% y la minería también sufrió una contracción de -5,7%. Esta caída se debe, en gran parte, a la reducción en la extracción de minerales metálicos y petróleo.

Inversiones y Déficit Comercial

Aunque la inversión muestra una leve reactivación, se mantiene por debajo de los niveles históricos, con un crecimiento del 1,9% trimestral. Este panorama sugiere una falta de confianza del mercado y un aumento del déficit comercial, ya que las importaciones crecieron 10%, mientras que las exportaciones solo lo hicieron en un 2,2%.

Inflación y Desafíos Fiscales

Las presiones inflacionarias siguen latentes. En octubre de 2025, el índice de precios al consumidor alcanzó el 5,51%, lo que representa un desafío para la estabilidad fiscal del país, tanto a nivel nacional como territorial.