Comisiones por Transferir Dólares a Argentina: ¿Cuánto te Cuesta?

Si buscas una forma eficiente de cobrar trabajos o servicios en dólares desde el exterior, PayPal se presenta como una de las soluciones más recomendadas. Descubre aquí cómo funciona y cuáles son sus comisiones.

PayPal: La Herramienta Ideal para Cobrar en Dólares

Cuando se trata de recibir pagos en dólares por servicios prestados desde Argentina, las comisiones son un aspecto clave a considerar. PayPal, una de las plataformas más reconocidas a nivel global, facilita estos procesos para usuarios locales.

Comisiones de PayPal en Argentina

Para las transacciones realizadas entre cuentas argentinas, PayPal no cobra comisiones al comprador. Sin embargo, si se lleva a cabo una conversión de divisas, como pasar de dólares a pesos, se aplica una tasa del 4.5%. Además, si realizas una transferencia entre cuentas en diferentes monedas, hay una comisión del 3.5%. En cuanto al retiro de fondos, este es bastante accesible, con un costo de solo 75 pesos.

Cómo Utilizar PayPal para Cobros Internacionales

Esta plataforma te permite recibir dinero en moneda extranjera de manera ágil y sencilla. Solo necesitas el correo electrónico o el número de celular vinculado a tu cuenta para que tus clientes puedan enviarte los pagos. Cada vez que recibas un dinero, recibirás una notificación que confirma que tus fondos están disponibles.

Los profesionales que se desempeñan para clientes extranjeros pueden usar la funcionalidad paypal.me. A través de un enlace personalizable, este servicio permite a los contratantes realizar pagos con solo ingresar su correo y contraseña asociada a PayPal.

Pasos para Crear tu Cuenta de PayPal

Para empezar a cobrar en dólares, el primer paso es crear una cuenta gratis, que puede ser personal o comercial. Solo necesitas proporcionar algunos datos básicos y elegir un usuario y contraseña. Tras eso, recibirás un correo de verificación para validar tu dirección y completar el registro.

Una vez que tu cuenta esté activa, puedes vincular varias tarjetas de crédito para manejar tanto pagos como cobros. También es posible realizar movimientos mediante transferencias bancarias. Para retirar fondos, una de las billeteras más populares es Prex.

Retirando Fondos con Prex

Prex permite vincular tu cuenta de PayPal y retirar fondos directamente desde la aplicación, eliminando la necesidad de intermediarios. Este proceso es sencillo y rápido, facilitando el acceso a los dólares recibidos por trabajos internacionales.

Para usar Prex y retirar saldo de PayPal, sigue estos pasos:

Abre la app de Prex. Selecciona la opción «PayPal». Acepta los términos y condiciones. Inicia sesión en tu cuenta de PayPal para vincular ambos servicios. Verifica tu saldo de PayPal dentro de la app de Prex. Elige «Retirar fondos» y acepta la declaración jurada. Indica la cantidad a retirar y confirma la operación después de revisar las comisiones.

Recuerda que el retiro de fondos puede tardar hasta 5 días hábiles, y los depósitos se realizan en pesos argentinos, con un límite de USD 2,000 por operación. A partir del segundo retiro, generalmente la acreditación es inmediata o en cuestión de minutos.

Requisitos para un Retiro Efectivo

Para que el retiro desde PayPal funcione correctamente, asegúrate de que:

Tu saldo en PayPal esté en dólares (USD). Si está en otra moneda, deberás convertirlo primero.

Tengas configurado el «dólar estadounidense» como tu divisa principal en la plataforma.

Por último, PayPal acepta una variedad de tarjetas, incluidos American Express, Visa y MasterCard. Asegúrate de que tu tarjeta tenga habilitados los pagos en línea y operaciones internacionales.