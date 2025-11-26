Cómo adquirir el iPhone 17 en Mercado Libre

¡El iPhone 17 ya está en Argentina! Descubre los precios y cómo adquirirlo

El nuevo iPhone 17 ya puede ser comprado en Argentina a través de Mercado Libre, consolidándose como uno de los principales puntos de venta autorizados del país. ¡Entérate de todos los detalles y precios de la última generación de Apple!

La llegada oficial del iPhone 17, el último modelo de Apple, se concretó el 25 de noviembre en Argentina, y está disponible en la tienda de Mercado Libre, donde se han confirmado los precios para toda la nueva línea de productos. Este lanzamiento incluye cuatro modelos emocionantes: iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Precios de los nuevos modelos en Mercado Libre

Los precios para cada modelo son los siguientes: El iPhone 17 tiene un precio inicial de $1.999.999, y el iPhone Air arranca en $2.549.999. Por su parte, el iPhone 17 Pro se ofrece desde $2.799.999, mientras que el iPhone 17 Pro Max tiene un costo de $3.249.999. Además, tiendas como MacStation y Maximstore también están comercializando estos modelos con precios competitivos y ofertas especiales.

Beneficios exclusivos al comprar en Mercado Libre

Mercado Libre brinda varias ventajas a sus compradores, incluyendo: La opción de pagar en 6 o 9 cuotas sin interés con todos los bancos, además de ofrecer envíos en 24 horas a cualquier parte del país. También se encuentra disponible un plan canje, que permite entregar un teléfono usado a cambio de un reintegro de hasta $700.000 en la compra de un nuevo iPhone. Quienes paguen con dinero en cuenta en Mercado Pago pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 15% sobre el precio final.

