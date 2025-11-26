Cómo adquirir el iPhone 17 en Mercado Libre

¡El iPhone 17 ya está en Argentina! Descubre los precios y cómo adquirirlo
El nuevo iPhone 17 ya puede ser comprado en Argentina a través de Mercado Libre, consolidándose como uno de los principales puntos de venta autorizados del país. ¡Entérate de todos los detalles y precios de la última generación de Apple!
La llegada oficial del iPhone 17, el último modelo de Apple, se concretó el 25 de noviembre en Argentina, y está disponible en la tienda de Mercado Libre, donde se han confirmado los precios para toda la nueva línea de productos. Este lanzamiento incluye cuatro modelos emocionantes:
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
Precios de los nuevos modelos en Mercado Libre
Los precios para cada modelo son los siguientes:
El iPhone 17 tiene un precio inicial de $1.999.999, y el iPhone Air arranca en $2.549.999. Por su parte, el iPhone 17 Pro se ofrece desde $2.799.999, mientras que el iPhone 17 Pro Max tiene un costo de $3.249.999.
Además, tiendas como MacStation y Maximstore también están comercializando estos modelos con precios competitivos y ofertas especiales.
Beneficios exclusivos al comprar en Mercado Libre
Mercado Libre brinda varias ventajas a sus compradores, incluyendo:
La opción de pagar en 6 o 9 cuotas sin interés con todos los bancos, además de ofrecer envíos en 24 horas a cualquier parte del país. También se encuentra disponible un plan canje, que permite entregar un teléfono usado a cambio de un reintegro de hasta $700.000 en la compra de un nuevo iPhone.
Quienes paguen con dinero en cuenta en Mercado Pago pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 15% sobre el precio final.
Modelos más populares
La demanda está enfocada especialmente en los modelos con mayor capacidad de almacenamiento, así como en las ediciones de colores exclusivos, como el atractivo Cosmic Orange, que ha captado la atención de los usuarios.
La tienda oficial de Apple llegó a Mercado Libre y permite comprar el iPhone 17 desde la plataforma.