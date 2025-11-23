¿Cómo avanza la brecha del dólar blue?

La reciente fluctuación del dólar ha captado la atención de analistas y ciudadanos por igual. El mercado financiero está atento a cada ajuste en la cotización, preguntándose si asistimos a una nueva fase de estabilidad o si se avecinan cambios bruscos.

Este jueves, el dólar oficial cerró a $1.450 en el Banco Nación, un aumento de $20 que representa un 1% de incremento respecto al día anterior. En el mercado mayorista, el tipo de cambio alcanzó los $1.420.

Un Vistazo a los Dólares Financieros

En el sector financiero, el contado con liquidación se ofertaba a $1.478 (-0,7%) y el MEP se mantenía en $1.446 (+0,5%). En el ámbito informal, el dólar blue se negociaba a $1.425.

Expectativas y Movimientos del Mercado

La reciente calma en el dólar ha sorprendido a economistas y operadores. Se ha observado que, a pesar de los cambios políticos y un repunte en bonos y acciones, el tipo de cambio ha variado menos de lo esperado. Esto ha suscitado preguntas sobre si nos encontramos ante una nueva etapa de estabilidad o simplemente en un respiro.

Causas Detrás de la Moderación

Factores como la caída de tasas de interés, el resurgimiento del carry trade y el descenso del riesgo país han reconfigurado el mercado cambiario. Además, se acerca el periodo crítico de diciembre y enero, que históricamente tensiona el mercado y puede provocar variaciones en el dólar.

Estrategia Oficial: Manteniendo las Bandas Cambiarias

El enfoque gubernamental es claro: no se ajustarán las bandas cambiarias, a pesar de las señales que generan incertidumbre, como tasas reales negativas y reservas que no alcanzan las metas establecidas.

¿Qué Afecta al Dólar Además de la Política?

El comportamiento del dólar ha sido notablemente estable. Consultoras como 1816 destacan que, a diferencia de otras variables económicas, el tipo de cambio ha mostrado resistencia a las expectativas del mercado.

Señales Claves que Condicionan la Cotización

La recuperación en los bonos en dólares y la caída del riesgo país indican un entorno más favorable para la economía. Con la posibilidad de que el Tesoro coloque más deuda, la presión sobre el dólar podría disminuir.

Caminos para Afrontar la Deuda sin Impactar el Tipo de Cambio

Eco Go detalla cuatro estrategias viables para que el Gobierno cumpla con los pagos de deuda en dólares sin generar presiones en el mercado cambiario. Entre ellas se destaca la posibilidad de atraer dólares de inversores no residentes y emitir nueva deuda soberana.

Precauciones para Mantener la Estabilidad

Consultoras coinciden en que, aunque hay margen para evitar tensiones inmediatas, la fragilidad del equilibrio se hace evidente. Variables como la demanda de pesos y el calendario de vencimientos serán determinantes para la sostenibilidad del dólar.

Totalmente presente en la economía argentina, el dólar atraviesa un momento donde cada indicador tiene relevancia. La continuidad del equilibrio dependerá de la capacidad de gestionar adecuadamente cada movimiento en el mercado y de mantener en armonía las expectativas económicas.