Cómo Cocinar Brócoli Sin Perder Sus Vitaminas

El brócoli, una verdura cargada de beneficios, conquista cada vez más paladares. Sin embargo, su preparación puede ser determinante para potenciar su sabor y nutrientes.

El brócoli, integrante de la familia de las crucíferas, como la coliflor y las coles de Bruselas, es una auténtica joya nutricional. Con una extraordinaria densidad de nutrientes y escasas calorías, este vegetal es esencial en una dieta equilibrada.

Rico en vitaminas, betacarotenos, hierro, calcio, potasio y fibra, el brócoli también contiene compuestos antioxidantes, como el sulforafano, que tiene propiedades potencialmente benéficas en la prevención de ciertos tipos de cáncer.

A pesar de sus ventajas, muchos consideran que el brócoli tiene un sabor amargo y una textura poco atractiva si se cocina incorrectamente, lo que puede desincentivar su consumo.

¿Por qué evitar hervir el brócoli?

La técnica más común para cocinar brócoli es hervirlo, sin embargo, esta práctica es desaconsejada por los expertos en nutrición. Hervir el brócoli puede resultar en la pérdida significativa de sus nutrientes.

La chef Elizabeth Rider ha señalado que “cuanto más tiempo el brócoli permanece en el agua, más vitaminas y minerales se disuelven y desaparecen”. Este fenómeno es especialmente evidente en la vitamina C y otros compuestos hidrosolubles que son vulnerables al calor prolongado.

Como consecuencia, no solo se pierde su valor nutricional, sino que el brócoli puede quedar insípido y con una textura blanda, lo que reduce su atractivo.

La forma de cocinar influye notablemente en la preservación de nutrientes.

(Foto: Pexels)



La técnica perfecta: asar el brócoli

Según Rider, asar el brócoli es la mejor manera de conservar sus nutrientes. Al cocinarlo a fuego seco e intenso, ya sea en un horno o en una freidora de aire, se logran caramelizar sus azúcares naturales, produciendo una textura crujiente y deliciosa.

Este método no solo mejora el sabor del brócoli, sino que también preserva su riqueza en antioxidantes y evita la pérdida de vitaminas. “Asar el brócoli lo hace no solo más sabroso, sino también más versátil en la cocina”, añade la chef.

Pasos para preparar brócoli asado

Las ventajas del brócoli asado