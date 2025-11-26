Cómo Cocinar la Hortaliza Más Económica y Baja en Calorías

La temporada de zapallitos ha llegado y es el momento perfecto para disfrutar de esta deliciosa hortaliza en diversas preparaciones. Su frescura y versatilidad aportan sabor y color a tu mesa.

¿Por qué elegir zapallitos?

Más allá de su apariencia simple, el zapallito es el resultado de una rica tradición agrícola que ha evolucionado a lo largo de los años. Con formas que varían entre lo redondo y lo alargado, su conexión con el zucchini resalta la diversidad de esta familia vegetal presente en la gastronomía de diferentes culturas.

Originario de América precolombina, el zapallito ha encontrado su lugar en las cocinas de todo el mundo. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente clave, ideal tanto para platos sencillos como para elaboraciones más complejas, aportando un gran valor nutricional.

Consejos para seleccionar zapallitos frescos

El tamaño ideal

Opta por zapallitos que puedas sostener en la palma de tu mano; su tamaño pequeño a mediano suele garantizar una pulpa tierna y un sabor suave.

Busca frescura en la piel

Un zapallito fresco debe tener una piel firme y brillante. El brillo es un indicativo de reciente cosecha y adecuada hidratación. Cuanto más opaca se vuelva la piel, menor calidad tendrá el zapallito.

Revisa su apariencia

Evita aquellos con manchas o arrugas, ya que son signos de que el vegetal ha estado demasiado tiempo almacenado. Las imperfecciones pueden afectar tanto la textura como el sabor.

No olvides el interior

Al cortar, busca un color crema uniforme. Si observas tonos amarillentos o partes blandas, es probable que esté en mal estado.

Deliciosas formas de cocinar zapallitos

Horneados creativos

Rellena tus zapallitos con carnes, quesos o vegetales. Esta técnica no solo realza el sabor, sino que también permite una cocción uniforme.

Perfectos para revueltos y tartas

Su cocción rápida los convierte en una opción ideal para platos diarios, combinando bien con huevos, quesos y masas.

Fritos y grillados

Empanados o a la parrilla, los zapallitos ofrecen una textura crujiente que contrasta maravillosamente con su interior tierno. Agrégales cebolla y pimientos para un medley perfecto.

Deliciosas sopas y pucheros

Incorpora zapallitos en guisos y caldos. Su textura blanda enriquece cualquier sopa sin opacar los sabores principales.

Recomendaciones para conservarlos

Almacenamiento en heladera

Guarda los zapallitos en el cajón de verduras entre 7 y 10 días. Asegúrate de mantenerlos secos para evitar la formación de cristales de hielo.

Congelar para mayor duración

Si deseas conservarlos por más tiempo, corta en rodajas y blanquea antes de congelar. Esto ayudará a mantener su textura y color.

Beneficios de los zapallitos en la dieta

Con aproximadamente 30 calorías por cada 100 gramos, los zapallitos son ideales para quienes buscan incorporar volumen en sus comidas sin aumentar el aporte calórico. Su alto contenido en agua los convierte en un excelente aliado para mantener la hidratación diaria.

Ricos en fibra, vitaminas y minerales, favorecen la digestión y aportan saciedad. Además, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Recetas irresistibles con zapallitos

Budín de zapallitos y zanahorias

Esta receta es ideal para primavera y verano. Al agregar zanahorias, conseguirás un toque dulce y colorido que encantará a todos.

Revuelto de zapallitos

Perfecto para una comida rápida, este revuelto es un gran acompañante para cualquier plato principal.

Tarta de zapallitos

Sencilla y nutritiva, esta tarta se puede hacer con masa comprada o casera. Ideal para una comida liviana y deliciosa.

Zapallitos rellenos vegetarianos

Un clásico de la cocina que no decepciona. Llénalos con una mezcla de crema de choclo para una opción sabrosa y saludable.

Zapallitos rellenos con carne

Este plato versátil permite experimentar con diferentes rellenos y especias, ideal para congelar y usar en cualquier ocasión.