¿Cómo el estilo de vida uruguayo podría detener la estafa piramidal de nuestros recursos naturales?

El ingeniero suizo Mathis Wackernagel comparte su visión sobre el estado del planeta y destaca cómo Uruguay se erige como un modelo ejemplar en sostenibilidad.

El cambio climático es solo un síntoma, no el problema en sí», dice Mathis Wackernagel en una conversación sobre la huella ecológica y la sostenibilidad.

Creado en los años 90, el concepto de huella ecológica ha sido fundamental en la medición del impacto humano en la Tierra. Wackernagel, director de Global Footprint Network, explica que el verdadero desafío radica en la explotación excesiva de los recursos naturales en relación con la capacidad del planeta.

El Problema Fundamental: Sobreexplotación de Recursos

“No estamos utilizando los recursos de manera adecuada”, resalta Wackernagel. Cada problemática ambiental —desde la deforestación hasta la pérdida de biodiversidad— se relaciona con la sobreexplotación de la naturaleza, según él.

El ingeniero enfatiza que lo esencial no son solo las tierras raras, sino la capacidad de la naturaleza de regenerarse, lo cual es vital para la producción de alimentos y otros recursos. “Sin la naturaleza, nada opera”, añade.

Uruguay como Modelo de Sostenibilidad

Según Wackernagel, Uruguay ofrece lecciones cruciales para el resto del mundo en términos de sostenibilidad. La capacidad regenerativa del planeta está en riesgo, pero el país sudamericano demuestra que es posible seguir un camino más sostenible.

Día del Sobregiro de la Tierra

Wackernagel acuñó el término «Día del Sobregiro de la Tierra», que marca la fecha en la que la humanidad consume más recursos de los que los ecosistemas pueden regenerar en un año. En 2025, este día se celebró el 24 de julio, lo que indica que, en poco más de medio año, se ha agotado lo que el planeta puede ofrecer anualmente.

“Desde el 1 de enero hasta el 24 de julio, hemos consumido lo que la Tierra puede regenerar en un año. Desde el 25 de julio, estamos usando recursos que no serán recuperados”, explica.

Hacia una Vía Sostenible

La fecha del día del sobregiro se ha adelantado tres meses en las últimas dos décadas, un patrón insostenible a largo plazo. “La pregunta es: ¿cómo se acabará este sobregiro?”, cuestiona Wackernagel, sugiriendo que las soluciones deben ser tanto locales como globales.

La Transición Energética de Uruguay

Uruguay logró una transformación significativa de su matriz energética, que hoy genera un 99.1% de su electricidad a partir de fuentes renovables, un cambio que empezó en 2008. Ramón Méndez Galain, quien fue director nacional de energía en el país, explica las tres claves de esta transformación: un acuerdo multipartidario, una sólida gobernanza con asociación público-privada, y la creación de un ecosistema favorable para las energías renovables.

Méndez Galain subraya que esta combinación ha permitido a Uruguay reducir drásticamente los costos de generación de electricidad y crear miles de empleos en el sector energético.

Lecciones para el Mundo

“Si todo el mundo adopta el estilo de vida uruguayo, el planeta podría esperar más para entrar en déficit ecológico”, asegura Wackernagel. La clave, para él, es que los países encuentren su propio camino hacia la sostenibilidad sin esperar a soluciones globales.

La historia de Uruguay es un faro de esperanza frente a los desafíos del cambio climático y la sobreexplotación de recursos. El futuro dependerá de las decisiones que tomemos hoy para garantizar un mundo regenerativo para las próximas generaciones.