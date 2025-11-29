Cómo Mercado Libre Compite con Shein y Temu

Mercado Libre, el líder del eCommerce en Argentina, ha introducido una nueva funcionalidad que promete revolucionar la experiencia de compra, enfrentando la dura competencia de plataformas como Shein y Temu.

A medida que el comercio internacional se abre, Mercado Libre ha creado un apartado dentro de su sección ‘Compra internacional’ donde los productos llegan con la bandera de China y etiquetas que destacan ‘Precios ultra bajos’. Esta estrategia busca atraer a consumidores que buscan alternativas más económicas.

Impacto de la Apertura Comercial

La reciente apertura de importaciones bajo el gobierno de Javier Milei ha permitido la llegada de plataformas chinas que ofrecen precios imbatibles. Esta desregulación, promovida por el ex ministro Federico Sturzenegger, ha hecho posible el uso de envíos tipo courier, facilitando el acceso a productos del exterior.

Las cifras hablan por sí solas: las importaciones alcanzaron los u$s7.065 millones en octubre de 2025, evidenciando un aumento del 236,6% interanual en productos de consumo. Sin embargo, este éxito ha traído consigo desafíos para Mercado Libre, como lo indica su presidente, Juan Martín de la Serna, quien advirtió sobre las implicaciones de «abrir indiscriminadamente» el mercado.

Conociendo la Nueva Funcionalidad de Mercado Libre

La nueva pestaña ‘Precios ultra bajos’ se presenta como una alternativa atractiva, ofreciendo productos a precios competitivos. La interfaz invita a los usuarios a explorar ofertas que suelen asemejarse a las que brindan plataformas como Shein y Temu.

Pasos para Realizar Compras Internacionales

La operación en este nuevo apartado es similar a la de Mercado Libre, pero incluye algunas particularidades:

Selecciona los productos deseados y añádelos al carrito.

El envío gratuito se activa al alcanzar un monto mínimo de $33.000 .

. Los impuestos se detallan al finalizar la compra.

Comparativa de Precios con Competencia

A pesar de la baja en precios, Mercado Libre aún compite intensamente. Por ejemplo:

En Mercado Libre, unas zapatillas acuáticas cuestan $23.533,04 con impuestos.

con impuestos. En Temu, el precio alcanza $44.061 en algunos casos.

en algunos casos. Mientras que en Shein el costo se reduce a $16.717 gracias a descuentos.

Cómo navegar en el apartado ‘Compra internacional’

Los artículos en este nuevo apartado se promocionan con imágenes atractivas, aunque a veces retocadas digitalmente. La variedad de productos se asemeja a la de plataformas asiáticas, y aunque los vendedores suelen manejarse en español, muchas descripciones están en inglés.

A través de la ventana del producto, los compradores pueden consultar el precio, los impuestos aplicables y la fecha estimada de entrega, además de disfrutar de la opción de devolución gratuita por 30 días.