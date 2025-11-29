Cómo Pagar Sin Tarjeta en Argentina Usando Pix

Los argentinos están transformando su experiencia de compras en Brasil al adoptar Pix, un sistema de pago que les permite gastar en reales sin necesidad de cargar con efectivo ni tarifas adicionales. ¡Entérate cómo funciona!

Desde Argentina, muchos viajeros optan por Pix para gestionar sus gastos en Brasil. Gracias a múltiples aplicaciones de pago, ahora es posible utilizar pesos argentinos, evitando así las comisiones elevadas y el conocido recargo del “dólar tarjeta”.

¿Qué es Pix y por qué es una buena opción?

Pix es la plataforma de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, ampliamente utilizada en comercios, taxis y pequeñas empresas. Para los argentinos, usar Pix significa disfrutar de una manera más económica y eficiente de realizar pagos, ya que muchas aplicaciones permiten cargar pesos, convertirlos a reales (o criptomonedas) y realizar transacciones sin tarjetas ni efectivo.

Este método ha ganado gran popularidad en 2025. Según datos de Infobae, los argentinos han realizado más de 5 millones de pagos mediante Pix en Brasil, utilizando aplicaciones como Lemon y Takenos. Además, el volumen diario de transacciones alcanza los 8 millones de dólares.

Pasos para Pagar con Pix desde Argentina

1. Selecciona una billetera compatible

Existen diversas apps argentinas que ya integran Pix, como Cocos, Lemon, Takenos, y Belo. Al crear una cuenta en una de ellas, podrás generar una «clave Pix», similar a un CBU/CVU en Argentina, para realizar tus operaciones.

2. Transfiere fondos a tu billetera

Después de abrir tu cuenta, podrás transferir pesos desde tu banco. Muchas aplicaciones también permiten convertir esos pesos a criptomonedas (como USDT) y luego a reales, optimizando así el tipo de cambio.

3. Realiza el pago en Brasil

Una vez en Brasil, puedes pagar en establecimientos que acepten Pix de dos maneras:

Escaneando un código QR proporcionado por el vendedor. Ingresando la clave Pix del comerciante (como su número de celular).

Solo necesitas ingresar el monto, confirmar, y la app realizará la transferencia instantánea desde tus pesos convertidos.

4. Confirmación rápida

La transacción se completa en segundos. El vendedor recibe la autorización casi de inmediato y tú recibes una confirmación en tu app.

Ventajas de Usar Pix para Argentinos

Usar Pix ofrece varios beneficios:

Ahorro en costos: Evitas recargos del «dólar tarjeta», que pueden sobrepasar el 30%.

Evitas recargos del «dólar tarjeta», que pueden sobrepasar el 30%. Tipo de cambio favorable: Algunas apps permiten conversiones más competitivas que las tarjetas tradicionales.

Algunas apps permiten conversiones más competitivas que las tarjetas tradicionales. Seguridad: No es necesario llevar efectivo ni usar una tarjeta física, lo que disminuye el riesgo de robo o clonación.

No es necesario llevar efectivo ni usar una tarjeta física, lo que disminuye el riesgo de robo o clonación. Rapidez: Las transacciones son instantáneas, ideales para compras, transporte y turismo.

Estadísticas y Ejemplos Reales

De acuerdo con KamiPay, las fintechs como Lemon, Belo y Takenos están procesando cientos de miles de pagos diarios a través de Pix en Brasil.

En Lemon, el 80% de las transacciones se realizan por QR, mientras que en Takenos, los gastos se concentran en áreas de hotelería, restaurantes y transporte, evidenciando la utilidad de esta herramienta durante los viajes.

Expansión: ¿Qué más ofrece Pix?

No se limita a Brasil. Existe una versión internacional de Pix que habilita pagos en otros países, incluyendo Estados Unidos, a través de socios tecnológicos. Esto significa que puedes usar Pix en tiendas físicas estadounidenses, simplificando aún más las compras sin necesidad de tarjetas.

Para los argentinos que planean visitar Brasil (y más allá), Pix se presenta como una alternativa moderna y económica. Con solo escoger una billetera compatible y tener saldo en pesos, podrás hacer pagos en reales de forma segura y al instante, convirtiendo esta modalidad en una opción cada vez más popular entre los viajeros.