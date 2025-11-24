Cómo una billetera cripto argentina se transforma en una superapp

Con la presentación de su «tienda de aplicaciones», Lemon se posiciona como la primera superapp cripto en Argentina, abriendo un mundo de oportunidades para desarrolladores y emprendedores.

Una nueva era para las billeteras digitales

Las billeteras digitales están evolucionando para ofrecer más que simples transacciones. Lemon da un paso adelante al permitir que emprendedores y desarrolladores aprovechen su vasta base de 5 millones de usuarios, integrando aplicaciones dentro de su plataforma.

¿Qué son las Mini Apps de Lemon?

Las Mini Apps son aplicaciones creadas por terceros que permiten acceder a un público amplio, maximizando los beneficios de la infraestructura de pagos en criptomonedas y moneda fiduciaria de Lemon.

Estas plataformas permiten que los desarrolladores optimicen su tiempo de lanzamiento y crecimiento, ofreciendo funcionalidades útiles y atractivas a los usuarios. En su lanzamiento, se presentaron tres Mini Apps:

Berry: Una innovadora forma de invertir que abarca desde acciones tokenizadas hasta apuestas en predicciones del mundo real.

Fantasy Tier: Una liga de fantasía para los amantes del fútbol, que permite armar su equipo, competir con amigos y ganar premios.

Piggy Wallet: Una plataforma educativa que enseña a los jóvenes sobre la importancia del ahorro y la inversión.

Lemon busca acercar la Web3 a los usuarios que prefieren utilizar una billetera cripto con custodia.

¿Cómo participar como desarrollador?

Según Francisco Landino, Lead Engineer de Mini Apps en Lemon, cualquier persona puede unirse a esta innovación previa presentación de una Mini App desarrollada como aplicación web responsive. Solo es necesario llenar un formulario con una descripción del servicio y la información pertinente sobre los contratos inteligentes utilizados.

Cada propuesta es revisada minuciosamente por un equipo que verifica su viabilidad antes de ser publicada.

Seguridad y futuro de las Mini Apps

La seguridad es un pilar fundamental para Lemon. Cada Mini App cuenta con un «smart contract wallet» personalizado por usuario, garantizando así la privacidad y separación de fondos de cada aplicación. Además, el uso de una lista de verificación de contratos y tokens asegura que todas las transacciones sean seguras.

Actualmente, las Mini Apps solo interactúan con criptomonedas, pero la plataforma planea expandirse para incluir monedas fiduciarias de la región en el futuro.

Modelo de negocio y expansión

En su fase inicial, Lemon ha lanzado las Mini Apps sin comisiones y cubriendo los costos de las transacciones. Sin embargo, en el futuro se contemplará introducir un pequeño porcentaje de comisión entre las transferencias de Lemon y las Mini Apps.

Si bien hoy se enfocan en aplicaciones financieras, la visión de Lemon es abrir las puertas a cualquier tipo de servicio que beneficie a los usuarios.

Con esta iniciativa, Lemon no solo se establece como pionera en el uso de superapps cripto, sino también como una plataforma que podría revolucionar la manera en que interactuamos con la Web3 en el ámbito de las finanzas y más allá.