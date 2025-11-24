Comodoro Avanza hacia la Creación de una Brigada de Incendios Forestales

Este fin de semana, Comodoro Rivadavia dio un paso decisivo hacia la creación de una brigada especializada en la lucha contra incendios forestales, preparando a sus bomberos voluntarios para enfrentar los desafíos que trae la temporada de fuegos en la cordillera.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Chubut, junto a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, llevó a cabo una capacitación intensiva. Este evento, que tuvo lugar el sábado y domingo, buscó certificar a los bomberos de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo y Rada Tilly en técnicas de combate de incendios forestales.

Durante la formación, se destacó la necesidad de dotar a los brigadistas con habilidades y conocimientos específicos, ya que los incendios forestales requieren un enfoque diferente al de los incendios estructurales. Gabriel Sánchez, capacitador de la Federación, resaltó que conocer la teoría no es suficiente; es crucial estar preparados para actuar en situaciones reales.

Riesgos y Preparativos para la Nueva Temporada

La capacitación se vuelve aún más relevante con la llegada de la temporada de incendios en la cordillera. Sánchez mencionó que la provincia se encuentra en alerta máxima desde hace dos semanas, y citó un reciente incendio en El Pedregoso, indicando que esto marca el inicio de una etapa crítica.

La escasez de lluvias y nevadas ha dejado la vegetación en condiciones favorables para el fuego. «La falta de humedad genera un aumento del riesgo de incendios», alertó. Además, enfatizó que el comportamiento del fuego puede cambiar rápidamente debido a factores como viento y presión atmosférica, lo que hace fundamental estar bien preparados.

Brigada de Incendios Forestales: Un Proyecto Vital para Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia debe estar lista para enfrentarse a incendios forestales y de pastizales altos. Sánchez recordó un reciente incendio en la zona de Km 14, que se vio intensificado por vientos excepcionales. «Imaginen la rapidez con la que puede propagarse el fuego en tales condiciones», concluyó, subrayando la necesidad de una formación integral.