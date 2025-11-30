Comodoro lanzó jornadas de concientización sobre el VIH

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia lanza una ambiciosa campaña de concientización y respuesta ante el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), destacando la importancia de la comunidad en la lucha contra estos desafíos sanitarios.

En el marco de esta iniciativa, se celebrará la jornada «ArtiVIHsmo: la respuesta es colectiva», en conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH, el 1 de diciembre. Esta fecha, instaurada por la Organización Mundial de la Salud en 1988, busca fomentar la solidaridad y recordar a quienes han vivido con el virus, así como reforzar el compromiso en la prevención y tratamiento.

Actividades en el Centro Cultural Alfredo Sahdi

La jornada principal tendrá lugar en el Centro Cultural Alfredo Sahdi, en Inmigrantes Gallegos y Moreno, el lunes 1 de diciembre, de 9 a 13 horas, con una apertura a las 10. La entrada será libre, gratuita y confidencial.

El evento ofrecerá talleres, paneles, conversatorios y actividades recreativas, además de espacios para información y testeo rápido. Un aspecto destacado será el cierre del “Certamen de los cuerpos”, donde se premiarán producciones audiovisuales relacionadas con el VIH. Rocío Molina, enfermera del Servicio de Epidemiología del Hospital, comentó que este certamen ha sido un eje de trabajo significativo durante los últimos meses, y el anuncio de los ganadores será un momento crucial del encuentro.

Visibilizando el VIH: Un Esfuerzo Colectivo

Molina enfatizó la importancia de esta jornada para visibilizar los avances en relación al VIH y reducir el estigma social. La actividad contará con la participación de organizaciones como Fundación Convivir, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos e ICW Latina, así como el apoyo de la Asociación de Enfermería de Chubut y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Centros de Atención Primaria y Actividades Deportivas

Los Centros de Atención Primaria de la Salud también se unirán a esta iniciativa, ofreciendo actividades de promoción, información y testeo rápido. El CAPS del barrio José Fuchs llevará a cabo una actividad de 8:30 a 13 horas, y el CAPS del barrio Pietrobelli realizará actividades recreativas y de información en una plaza cercana, de 10 a 13:30 horas. El CAPS de Jorge Newbery ofrecerá promoción, consejería y testeo el 2 de diciembre, de 9 a 12, en su sede de Florida y Blas Parera.

Además, se organizará un torneo de newcom solidario en el SUM de la Escuela 773 de Caleta Córdova, los días 13 y 14 de diciembre, de 9 a 16 horas. Esta actividad incluirá testeo de VIH y sífilis, controles de presión arterial y consejería sobre hábitos saludables. La inscripción se realizará mediante la donación de un alimento saludable destinado al merendero El Faro. Para información adicional, se pueden contactar los números 2974320452 y 2974083421.