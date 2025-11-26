Comodoro Rivadavia: Lanzan plataforma y pruebas gratuitas para prevenir el VIH

La Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia intensifica sus esfuerzos en la lucha contra el VIH, con la segunda edición de la “Noche de los Testeos” y la presentación de una nueva plataforma digital dedicada a la salud sexual.

Un Compromiso con la Salud

El 29 de noviembre y el 1 de diciembre marcan las fechas destacadas de esta campaña, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida. La Noche de los Testeos se llevará a cabo el sábado 29, entre las 20:30 y las 2:00, en el exterior del Centro Cultural.

Durante este evento, se ofrecerán testeos gratuitos de VIH y sífilis, apoyados por los equipos del municipio y diversas organizaciones, proporcionando además asesoría a quienes lo requieran.

Actividades Destacadas

El 1 de diciembre, el Centro de Información Pública acogerá un evento titulado “Transformaciones políticas en las estrategias locales de VIH-ITS”, de 08:00 a 12:00. Expertos de la Red por las Naciones Unidas y ONUSIDA discutirán sobre los avances y desafíos en la detección y prevención de estas infecciones.

Un Modelo a Seguir en Prevención

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, resaltó que Comodoro Rivadavia se ha posicionado como pionera en la Patagonia al unirse a la iniciativa internacional de prevención combinada, la cual se centra en la detección temprana y el acceso a tratamientos. La presencia de funcionarios de organismos internacionales reitera el compromiso con la salud pública en el ámbito local.

Plataforma Digital: Innovación al Alcance de Todos

En complemento a estas actividades, se lanzará una plataforma digital que ofrecerá información valiosa sobre salud sexual. Esta herramienta ha sido desarrollada a través de un esfuerzo conjunto entre diferentes áreas municipales, marcando a Comodoro Rivadavia como líder en la implementación de soluciones digitales para la salud.

Desde febrero, equipos municipales han sido capacitados para facilitar el acceso rápido y seguro a información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Colaboración Interinstitucional

El desarrollo de estas iniciativas cuenta con la colaboración de diversas entidades del sector público, privado y académico, formando parte del nuevo Distrito Salud en la ciudad. Entre los colaboradores se encuentran organizaciones como la Universidad Nacional de la Patagonia, PNUD, ONUSIDA y diversas instituciones de salud.

Programa de Actividades

Sábado 29 de noviembre

13:00 a 17:00 – Dispositivo de Prevención Combinada de VIH e ITS en la sede de la Secretaría de Salud.

15:00 a 18:00 – Actividades de promoción en la Plaza Diversa, exterior del Museo Ferroportuario.

20:30 a 2:00 – II edición de “La Noche de los Testeos” en el exterior del Centro Cultural.

Lunes 1° de diciembre

8:00 a 8:30 – Recepción e inscripciones en el Centro Cultural.

8:30 – Capacitación sobre Prevención Combinada a cargo de Sergio Maulen, Coordinador Técnico de la Red por Naciones Unidas.

10:00 – Presentación del Proyecto de Investigación sobre Estigma y Discriminación en personas con VIH en Chubut.

10:45 – Lanzamiento de la plataforma digital de Salud Sexual y Chatbot “MARA”.

12:00 – Conversatorio sobre “VIH: realidades y desafíos en Comodoro Rivadavia” con destacadas figuras del ámbito de la salud.