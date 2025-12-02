Comodoro Rivadavia: Martes Caluroso con Vientos de Hasta 78 km/h

Este martes 2 de diciembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly enfrentan un panorama meteorológico variable, donde el sol y los vientos intensos jugarán un papel protagónico.

En las primeras horas de la jornada, el cielo presentará un predominio de nubes, con temperaturas que fluctuarán entre los 15 y 25 grados. A medida que avance la mañana, se prevé una mejora significativa, con momentos soleados que harán que el termómetro se eleve rápidamente.

Detalles del Pronóstico Meteorológico

A medida que se acerque el mediodía y durante el transcurso de la tarde, se anticipa un incremento en la nubosidad. Los habitantes de la región podrán experimentar un mix de cielos parcialmente despejados y otros momentos más cubiertos.

El viento será una característica constante en el día. Desde temprano, se experimentarán ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora, provenientes del oeste. Esta velocidad del viento se mantendrá durante todo el día, lo que podría afectar la visibilidad en diversas áreas y requerirá precauciones al desplazarse.