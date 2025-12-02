Competencia Acérrima: Pelea entre Cinco Jueces

El Juez Villena se Mantiene en el Caso Vallejo: Nuevas Tensiones en la Investigación de Lavado de Dinero

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decidió no apartarse de la causa que investiga al financista Ariel Vallejo, vinculado a Chiqui Tapia, en medio de un escenario legal conflictivo por lavado de dinero y evasión fiscal.

En una resolución reciente a la que tuvo acceso Clarín, Villena rechazó el pedido de la fiscal Cecilia Incardona para transferir la causa por razones de conexidad. Esta causa, identificada como nro. 50354/2025, está relacionada con Sur Finanzas PSP y posibles violaciones al Artículo 303 del Código Penal.

Origen de la Investigación

La denuncia original fue presentada por la DGI y por la propia fiscal Incardona. A pesar de que la Cámara Federal de La Plata había designado a Villena como el juez correspondiente, él remitió su requerimiento al juez federal de Quilmes, Luis Armella. Este último tomó medidas inmediatas, como allanar las oficinas de Sur Finanzas y secuestrar el teléfono de Vallejo, entre otras acciones.

Diferencias entre los Jueces

Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá decidir si la investigación de la DGI continuará bajo la supervisión de Armella o si será Villena quien tome el control del caso. Esta decisión es crítica, dado que Villena tiene desacuerdos previos con Incardona.

Investigaciones Paralelas

Pese a ser un nuevo capítulo, Sur Finanzas ha estado bajo la lupa desde 2021, con investigaciones dirigidas por la juez porteña María Eugenia Capuchetti y la jueza en lo penal económico María Straccia. Además, la juez María Servini tiene a su cargo cuatro causas relacionadas, y el juez Sebastián Casanello también realizó un allanamiento a Sur Finanzas en relación con la Agencia Nacional de Discapacitados (ANDIS).

Argumentos de Villena

En su decisión, Villena argumentó que los involucrados y las empresas en la causa de la DGI no coincidían con aquellos en una acusación anterior planteada por Incardona contra un fideicomiso relacionado con la venta de un futbolista al equipo Juárez de México. Aseguró que las hipótesis delictivas propuestas son diferentes y que los imputados no tienen conexión entre sí.

Inconsistencias en la Denuncia

Villena sostuvo que la denuncia depositada por la DGI cumplía con las formalidades legales establecidas, y que no se justificaba la creación de una investigación preliminar por parte de Incardona. Esto se debe a que la documentación que se solicitaba podía obtenerse a través de los mismos canales por los cuales se presentó la denuncia.