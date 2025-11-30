¿Comprar o vender acciones: ¿qué hacer ahora?

Las recientes cifras del Banco Macro revelan un escenario desafiante, con pérdidas significativas en el tercer trimestre que generan incertidumbre entre los inversores. Expertos opinan sobre las mejores estrategias a seguir con las acciones de esta entidad.

Los últimos balances trimestrales de los bancos argentinos, que comienzan a hacerse públicos, muestran pérdidas alarmantes. En este contexto, el **Banco Macro (BMA)** ha anunciado una pérdida de **$33.065 millones**, lo que contrasta drásticamente con la ganancia de **$158.466 millones** obtenida en el segundo trimestre de 2025. Esto ha llevado a especialistas a evaluar la situación y ofrecer recomendaciones sobre la mejor manera de proceder con sus acciones.

Pérdidas A Más de Lo Esperado

La pérdida reportada por el Banco Macro superó las estimaciones de varios analistas, quienes proyectaban una caída de **$23.050 millones**. Esta tendencia se alinea con los resultados recientes de otras instituciones, como el **Grupo Supervielle**, que experimentó un descenso de **$50.274 millones**, y el **Grupo Galicia**, que reportó pérdidas cercanas a **$90.000 millones**.

Causas del Mal Desempeño

Las dificultades enfrentadas por las entidades bancarias están relacionadas con la incertidumbre electoral, así como con los mayores encajes exigidos por el Banco Central, que han reducido la liquidez y, consecuentemente, la capacidad de préstamo. A esto se suma un drástico aumento en las tasas de interés que ha provocado un notable incremento en la morosidad.

Recomendaciones para Inversores

Los analistas advierten sobre el panorama complicado en el sector bancario, sugiriendo que los resultados del segundo trimestre se consideran esperables, dadas las condiciones actuales del mercado. «Aunque el contexto es desafiante, veo buenas perspectivas para el sector a largo plazo», comenta **Marcelo Bastante**, analista de mercados.

¿Comprar, Mantener o Vender Acciones de Banco Macro?

A la hora de decidir sobre las acciones de **Banco Macro**, las recomendaciones varían, pero muchos coinciden en la importancia de observar la evolución de la situación económica general. **Leonardo Guidi**, analista bursátil, sugiere que «el contexto es propicio para la industria bancaria argentina en general, y podría ser un buen momento para comprar acciones de bancos sólidos como Banco Macro y Grupo Galicia».

En la jornada reciente, las acciones de Banco Macro registraron hasta un **4% de aumento** en el índice Merval ByMA durante la ausencia de operaciones en Wall Street por el feriado de Acción de Gracias en EE. UU.

Un Futuro en Espera

Para los inversores que buscan estabilidad, **Esteban Castro** sugiere mantener sus acciones de Banco Macro y esperar una confirmación de mejora antes de realizar nuevas inversiones, dado el entorno volátil en el que opera actualmente el sector bancario.

Por otro lado, algunos analistas, como **Andrés Repetto**, indican que no es prudente basar las decisiones únicamente en balances y sugieren observar el comportamiento del mercado antes de actuar.

De cara al futuro, muchos están a la expectativa de que la recuperación del crédito y un eventual cambio en las tasas de interés puedan conducir a una mejoría en los resultados financieros de Banco Macro.