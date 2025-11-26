Compras de Navidad en Chile: ¿Vale la pena para los argentinos cruzar la frontera?

Compras Navideñas en Chile: ¿Es Rentable para los Argentinos en 2023?

Las compras navideñas están a la vuelta de la esquina y muchos argentinos se preguntan si vale la pena cruzar la frontera hacia Chile. Hablamos con Claudia Zárate, periodista en Santiago, sobre la situación actual de precios y lo que se puede esperar en esta temporada festiva.

Precios en Chile: Estabilidad y Cambios en el Tipo de Cambio

Según Zárate, los precios de los productos en el sector retail chileno han mantenido una estabilidad notable a pesar de la inflación regional. “Para los chilenos, los precios se han mantenido igual”, comentó. Sin embargo, apuntó que la situación es diferente para los argentinos, quienes han visto que el tipo de cambio ya no es tan favorable como lo fue en 2024.

Aunque el flujo de argentinos ha disminuido ligeramente desde julio, Zárate destacó que el interés en los outlets se mantiene fuerte. “Aún así, sigue llegando una gran cantidad de gente”, afirmó desde el Easton Outlet Mall, un destino popular para quienes cruzan por Los Libertadores.

La opción de pago para los argentinos es flexible: pueden usar dólares, pesos chilenos o tarjetas, eligiendo lo que más les convenga. “El dólar se ha estado moviendo entre 930 y 950 pesos en semanas recientes”, comentó, añadiendo que incluso hay casas de cambio disponibles en el mall. Por ejemplo, una polera cuesta alrededor de 3.990 pesos chilenos, lo que equivale a unos 2,5 o 3 dólares. “El vestuario es muy asequible para los chilenos”, enfatizó, lo que sugiere que los argentinos aún pueden encontrar buenos precios.

Expectativas para el Consumo Navideño y Atractivos para Turistas

De cara a las fiestas, el comportamiento de compra de los chilenos sigue un patrón predecible. “Los chilenos son conocidos por dejar las compras para última hora”, compartió Zárate, indicando que los centros comerciales ya lucen decoraciones navideñas. Los árboles y luces en las calles han comenzado a adornar el paisaje desde noviembre, creando un ambiente festivo.

Los comercios de Chile están preparados para recibir a los argentinos, especialmente tras un notable auge en noviembre y diciembre del año pasado. “Las tiendas están listas para los turistas”, destacó Zárate, mencionando que el Easton Outlet ofrece estacionamiento gratuito, un atractivo importante para quienes viajan en auto.

Con una amplia gama de productos en oferta y descuentos atractivos, la temporada navideña promete ser un buen momento para quienes buscan aprovechar precios competitivos. “Los descuentos son realmente buenos, sobre todo en primavera-verano”, añadieron las fuentes. Además, las condiciones de viaje son favorables, con pasos fronterizos despejados para un tránsito fluido.

A pesar de que el tipo de cambio ya no se presenta como una ventaja tan clara como en años anteriores, la calidad-precio sigue siendo tentadora, especialmente en el ámbito de la indumentaria para los argentinos que decidan cruzar a Chile por sus compras navideñas.