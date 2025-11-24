Concejal K de Bahía Blanca renuncia tras negarse a test de alcoholemia

Un hecho inesperado sacudió la política de Bahía Blanca este fin de semana. El concejal Jonatan Arce, del partido Fuerza Patria, decidió dimitir tras negarse a realizarse un test de alcoholemia durante un control de tránsito.

El incidente ocurrió la madrugada del viernes, cuando Arce, quien formaba parte de la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina. Al negarse al alcoholímetro, se consideró «positivo por presunción» y se le impuso una multa de 1.412.800 pesos.

La reacción de la comunidad

El caso generó indignación en la sociedad, especialmente en el padre de Facundo Saccoccia, un joven que perdió la vida en 2018 tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad. En un emotivo mensaje en redes sociales, el hombre criticó la actitud del concejal, exigiendo su remoción: «Debería ser echado por su comportamiento», expresó.

La renuncia de Arce

En la mañana del domingo, Arce comunicó su renuncia a través de sus redes sociales. En su declaración, admitió haber actuado «de manera incorrecta» y asumió la responsabilidad de su decisión. «Entregué toda la documentación requerida y acepté la sanción correspondiente», afirmó.

Compromiso con la ciudadanía

En su mensaje, el ex concejal destacó la importancia de que los funcionarios públicos mantengan una conducta acorde a su rol. «Es lo más adecuado para no afectar el trabajo de mi espacio político», agregó, motivando su decisión de dejar el cargo.

Reflexiones tras el incidente

Arce también señaló que el episodio lo llevará a reflexionar sobre sus convicciones. «La coherencia debe primar sobre los cargos», manifestó, reafirmando su compromiso de seguir militando dentro de su partido.

Un caso similar en la política provincial

Este acontecimiento recuerda a otro incidente reciente en la política de Buenos Aires, donde Carlos Bianco, un ministro del gobierno provincial, también se negó a someterse a un control de alcoholemia. Ambos casos evidencian la necesidad de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas.