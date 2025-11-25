Concejal sorprendido al volante de un BMW sin patente, con alcohol en sangre y copa de vino en mano

Escándalo en Mendoza: Concejal Libertario Detenido por Conducir Ebrio y Sin Patente

Un concejal de Mendoza protagoniza un polémico incidente al ser detenido conduciendo un vehículo de lujo, lo que ha desencadenado llamados a su destitución.

Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en Mendoza, fue sorprendido en plena madrugada manejando un BMW descapotable sin patente y con una copa de vino en mano. Este episodio se volvió aún más grave luego de que un test de alcoholemia reveló que tenía 1,15 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Detención y Consecuencias Legales

El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana durante un control de rutina en la avenida Arístides Villanueva, en el centro de Mendoza. Los agentes de seguridad detuvieron a Antolín y, al realizarle el test de alcoholemia, el resultado duplicó la cantidad de alcohol permitida. Debido a esto, se le retiró el auto, se confiscó su licencia y fue trasladado a una comisaría. Además, podría enfrentarse a multas de hasta 5 millones de pesos.

Polémicas Declaraciones y Reacciones

Antolín, quien asumió su cargo en el Concejo Deliberante en 2023, es conocido por sus críticas al gobernador Cornejo. Hasta el momento, se habían dado voces a favor de su permanencia en el cargo, pero ahora las demandas de destitución han comenzado a crecer. Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, fue una de las primeras en exigir su renuncia a través de redes sociales, recordando un caso similar de otro concejal que fue destituido por conducir borracho.

Reacción del Partido Libertario

Frente a la situación, el Partido Libertario también se ha manifestado, exigiendo la renuncia de Antolín. En un comunicado oficial, la agrupación rechazó su comportamiento, argumentando que atenta contra los principios éticos que deben regir a un representante público. Además, han solicitado la intervención del Tribunal de Disciplina del partido para evaluar su desafiliación.

La Lucha por la Responsabilidad Pública

El comunicado del partido resalta que la libertad y la responsabilidad son valores fundamentales en los que se basan, y que ningún cargo público debe ser considerado un privilegio. Para ellos, cada individuo en un puesto de representación debe asumir las consecuencias de sus acciones, y este escándalo podría tener repercusiones más amplias en la política provincial.