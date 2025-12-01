Condenan a 15 años a pastor de Hurlingham por más de 160 abusos sexuales

La Justicia de Morón ha sentenciado a Carlos Alberto Robledo, un pastor evangélico de Hurlingham, a 15 años de prisión por más de 160 casos de abuso sexual, lo que ha desatado la indignación entre los familiares de las víctimas y la comunidad local.

Robledo, quien dirigía el “Ministerio de la Salvación” desde su casa en Villa Tesei, utilizaba su posición para atraer a jóvenes y adolescentes a actividades religiosas. En junio de 2024, se formalizó su acusación por 164 abusos sexuales.

Pruebas que Sostuvieron la Condena

El caso fue alimentado por denuncias de 13 víctimas, incluyendo menores. A lo largo del proceso, el acusado intentó desvincularse de los hechos, afirmando contar con testigos de su inocencia y argumentando que su hogar funcionaba como un comedor comunitario. Sin embargo, el Tribunal Oral Criminal Nº 3 desestimó estas declaraciones, considerándolas “inverosímiles”.

El Rol Fundamental de la Fiscalía

La fiscal Marina Monti presentó pruebas contundentes, como chats entre Robledo y diversas denunciantes, donde se evidencian contactos inapropiados, insinuaciones y mensajes de naturaleza sexual. En uno de los mensajes, el pastor llegó a decir: “Vas a explotar de hermosa”, lo que refuerza la manipulación ejercida sobre las víctimas.

Narrativas de Abuso

Las víctimas describieron un vínculo de poder que les dificultaba reconocer el abuso. Una de ellas relató: “Yo no lo veía como mi abusador, lo veía como mi pastor. Al hablarlo con otros, empecé a entender que había sido abusada. Fue difícil aceptarlo.”

Juicio Abreviado y Declaración de Culpabilidad

Ante la acumulación de pruebas, Robledo optó por aceptar un juicio abreviado, donde reconoció su culpabilidad, evitando así un juicio más extenso. La sentencia incluyó 25 casos de abuso sexual simple reiterado, abuso gravemente ultrajante y 141 casos de abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por su posición como ministro religioso.

Una Sanción Cuestionable

A pesar de la gravedad de los delitos, la pena impuesta fue de solo 15 años de prisión, el máximo posible dentro del acuerdo judicial. Además, se determinó que Robledo debía proporcionar una muestra de ADN para su inclusión en el Banco de Datos Genéticos, conforme a la Ley Provincial 13.869.