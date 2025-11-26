Condenas del Clan Sena por el asesinato de Cecilia Stryzsowski

La expectativa crece en Resistencia, Chaco, donde hoy se anunciarán las penas para Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, implicados en el brutal femicidio de Cecilia Stryzsowski.

Este miércoles, a las 9 de la mañana, la Cámara Segunda en lo Criminal será el escenario donde se conocerán las sentencias que enfrentarán los acusados, entre los que se encuentran Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. La jueza Dolly Fernández leerá los fallos en una audiencia de gran relevancia social y judicial.

Determinación del Jurado Popular

El pasado 15 de noviembre, César Sena fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por violencia de género y su relación con la víctima, siendo considerado el autor del crimen. Simultáneamente, Emerenciano y Marcela Acuña fueron reconocidos como partícipes necesarios del mismo delito.

En este sentido, Obregón, González y Melgarejo fueron hallados culpables de encubrimiento agravado, mientras que la única absolución se pronunció a favor de Griselda Reinoso. Se anticipa que el clan Sena podría recibir cadena perpetua, dada la gravedad del femicidio, tal como estipula el Código Penal argentino.

La desaparición de Cecilia Stryzsowski

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 al ingresar a la vivienda familiar de los Sena. A pesar de no encontrarse su cuerpo, las pruebas recolectadas indican que la joven fue asesinada, desmembrada y posteriormente quemada, con sus restos esparcidos en cercanías a la propiedad de sus suegros.

Este caso no solo ha impactado a Chaco, sino que se ha convertido en un fenómeno nacional, revelando conexiones alarmantes entre los condenados y miembros del poder político provincial. La sociedad observa con atención el desenlace de este proceso judicial.

En desarrollo…