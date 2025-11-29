Condiciones para Mantener la Unidad en el Congreso

El peronismo enfrenta un desafío crítico tras la reciente derrota electoral, y los gobernadores comienzan a marcar la cancha en este nuevo contexto político.

En medio de una crisis de liderazgo acentuada por los resultados adversos del 26 de octubre, los mandatarios provinciales del peronismo están imponiendo condiciones que buscan redefinir el rumbo del partido. Aunque hay discrepancias sobre el acercamiento a la Casa Rosada, todos coinciden en que es necesario plantear diferencias con la dirección actual del PJ, dirigida por Cristina Kirchner, y demandan mayor flexibilidad en el Congreso para facilitar la negociación.

Tensión y Fragmentación en el Peronismo

La dificultad para conseguir una fotografía conjunta de los pocos gobernadores que quedan en el peronismo tras las elecciones refleja la fractura del espacio. La situación se agrava por la interna entre el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof, así como por la falta de consenso en torno a los problemas que afectan a los partidos provinciales. La tan esperada convocatoria para un encuentro sigue sin confirmarse.

Reuniones Regionales y Diálogo Abierto

La semana pasada se llevó a cabo un encuentro entre algunos gobernadores en Santiago del Estero. Gerardo Zamora, el anfitrión, manifestó su apertura al diálogo, aunque con la condición de que las demandas de las provincias sean atendidas antes de apoyar al oficialismo en el Congreso, como en el caso del Presupuesto. Los gobernadores acordaron exigir compensaciones por decisiones que les afectaron, como la pérdida de un punto de coparticipación en 1988 y el incumplimiento de deudas con jubilaciones provinciales.

Un Cambio de Actitud en el Congreso

Según uno de los asistentes al encuentro, «la mayoría no ha hablado de romper, sino más bien de dejar de oponerse a todo para abrir un margen de negociación». Algunos diputados ya comenzaron a colaborar en iniciativas gubernamentales. Sin embargo, algunos gobernadores como Raúl Jalil, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán parecen reticentes a desprenderse de sus posiciones si no se cumplen las condiciones acordadas.

Demandas de Representación y Recursos

Quintela, en declaraciones radiales, subrayó la necesidad de «gestos de generosidad» para garantizar una mayor representación del interior del país en el Congreso. La descentralización de poder es un reclamo recurrente que busca obtener una voz más fuerte en la toma de decisiones.

Clamor por Espacios en la Auditoría General

Además, un grupo de senadores busca conseguir un puesto en la Auditoría General de la Nación. Entre ellos se encuentran Fernando Salino, Guillermo Andrada, Carolina Moises y Fernando Rejal, quienes proponen al exsenador Ricardo Guerra para ocupar un lugar en el organismo.

El Rol de Kicillof y la Relación con el PJ Nacional

En la última reunión del Consejo Nacional del PJ, la mayoría de los integrantes estaban alineados a la figura de Cristina Kirchner, sin representantes de Kicillof, quien, según su equipo, no tiene intención de integrarse a esa dinámica. «Él está enfocado en negociar con los gobernadores para definir una estrategia conjunta frente al Gobierno nacional», explicó un colaborador cercano.

Contrapuntos sobre Intervenciones

Los desafíos internos persisten, ya que muchos mandatarios consideran inaceptable la intromisión en los PJ provinciales. «Primero que resuelvan los problemas que generaron antes de exigirnos la unión», exigieron desde el entorno de Quintela.

Desafíos para los Intendentes

Los intendentes también tienen su propia agenda, encabezada por figuras cercanas a Cristina Kirchner. Sin embargo, se están alzando críticas sobre la creciente dificultad para sostener a sus municipios. «Sentimos el hambre de la gente. Hasta ahora hemos podido, pero ya no podemos hacerlo solos», advirtió el intendente de La Matanza, evidenciando la urgencia por más recursos.