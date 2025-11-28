Conductor de Amarok que causó muerte de pareja en José C. Paz paga $30 millones y queda en libertad.

Conductor de Amarok Implicado en Fatal Accidente en José C. Paz Obtiene Libertad Condicional

El trágico accidente que cobró la vida de un matrimonio y dejó a tres niños huérfanos en José C. Paz sigue generando repercusiones. El conductor de la camioneta implicada ha sido excarcelado tras pagar una millonaria caución.

El devastador choque entre una Volkswagen Amarok V6 y un Renault 12, que tuvo lugar hace casi un mes, ha dejado una marca indeleble en la comunidad de José C. Paz. Michael «Micha» Carballo, el conductor de la camioneta, obtuvo su libertad tras abonar una fianza de $30.000.000.

Detalles del Accidente Mortal Eliana Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) estaban cruzando la ruta 197 con sus tres hijos al momento del accidente. La familia circulaba a baja velocidad, pero desafortunadamente, se disponía a cruzar en semáforo rojo. Carballo, por su parte, estaba viajando a 88 km/h, superando el límite permitido.

Resultados de la Investigación La investigación accidentológica reveló que ambos conductores cometieron imprudencias. La fiscalía N° 4 del Departamento Judicial de San Martín realizó pruebas de alcohol y drogas, que resultaron negativas para ambos lados.

Condiciones de Excarcelación La justicia le impuso a Carballo la obligación de presentarse en el juzgado el primer lunes de cada mes y restringe su movilidad a no más de 48 horas fuera de su hogar.

Historia Judicial Compleja La decisión de excarcelación se da en un contexto conflictivo, ya que el primer pedido fue apelado por la querella y la fiscalía. En esta segunda instancia, la fiscalía no apeló, mientras que el abogado de la familia de las víctimas sí lo hizo, lo que muestra la tensión entre las partes involucradas.

Consecuencias para el Conductor Aparte del proceso judicial, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó a Carballo para conducir hasta el 1° de enero de 2099. Las pericias concluyeron que ambos vehículos podrían haber evitado el impacto, lo que agrega un elemento de culpa adicional en el caso.