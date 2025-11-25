Conductor del micro que volcó hacia Mar del Plata, detenido y acusado de homicidio culposo

Un inesperado accidente en la Ruta 2 dejó una profunda conmoción: un micro volcó esta mañana, resultando en al menos dos muertes y más de 40 heridos.

Detalles del Accidente

El trágico accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana, a la altura de General Piran, cuando el micro, que transportaba a 56 pasajeros, terminó volcando sobre el cantero central. Las causas del siniestro están bajo investigación.

Estado del Conductor

El conductor del micro, actualmente hospitalizado, ha sido detenido bajo acusaciones de homicidio culposo y lesiones culposas. Aunque se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, se le mantiene custodia policial a la espera de su alta para que pueda ser indagado.

Resultados de las Pruebas

A pesar de que el test de alcoholemia resultó negativo, las autoridades siguen esperando los resultados de las pruebas toxicológicas. El fiscal a cargo del caso, German Vera Tapia, investiga las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace, citando «conducción imprudente» como un posible factor determinante.

Las Víctimas y la Emergencia

Las víctimas fatales perdieron la vida en el lugar del hecho, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, con reportes de varios casos graves. Hasta el momento, 28 heridos han sido atendidos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el Hospital Interzonal General de Agudos, aunque estos últimos están fuera de peligro.

Contexto del Viaje

Los pasajeros del micro se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat, un evento organizado por el gobierno bonaerense que sería clausurado por el gobernador Axel Kicillof tras la tragedia.

Movilización de Servicios de Emergencia

Equipos de emergencia y personal de seguridad vial trabajaron intensamente en el lugar del accidente. La Agencia Nacional de Seguridad Vial también se hizo presente para brindar asistencia en el lugar.

Testimonios de Sobrevivientes

Al menos tres sobrevivientes compartieron que no sintieron que el micro estuviera a alta velocidad ni en condiciones de inestabilidad antes del accidente, lo que añade más interrogantes a esta tragedia.