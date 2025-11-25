Conecta tus tarjetas a MODO y paga con QR en cualquier tienda

¿Quieres simplificar tus compras y aprovechar increíbles beneficios? Te mostramos cómo vincular tus tarjetas a MODO para disfrutar de descuentos al pagar con QR de manera rápida y fácil.

En un mundo donde los pagos digitales son cada vez más comunes, MODO se ha posicionado como una de las apps más populares para simplificar la gestión de tarjetas. Su gran ventaja radica en que permite a los usuarios abonar utilizando QR, sin necesidad de acceder a su banco, ¡y además disfrutar de múltiples beneficios!

Pasos para Vincular tus Tarjetas a MODO

Vincular tus tarjetas en MODO es un proceso sencillo que puedes completar en solo unos minutos:

1. Abre la app e inicia sesión.

2. Dirígete a la sección «Billetera».

3. Presiona «Tarjetas» y selecciona «Asociar una nueva tarjeta».

4. Completa los datos de tu tarjeta y confirma.

Una vez vinculado, puedes utilizar la tarjeta en MODO para realizar pagos. Recuerda que la app admite tanto tarjetas de débito como de crédito de bancos afiliados.

Administrar tus Tarjeta en MODO

Para ver tus tarjetas asociadas, ingresa en «Billetera». Si tienes varias, elige tu «Tarjeta favorita«, que es la que usarás con mayor frecuencia.

Si deseas eliminar una tarjeta, sigue estos pasos:

1. Ve a «Billetera» y luego a «Tarjetas».

2. Selecciona la tarjeta que quieres desasociar.

3. Haz clic en los tres puntos en la parte derecha y selecciona «Desasociar tarjeta».

Ofertas y Promociones Exclusivas en MODO

MODO no solo facilita tus pagos, sino que también ofrece atractivas promociones a través de diversos bancos. Algunas de las ofertas actuales incluyen:

20% de reintegro en Kioscos de Empanadas: Todos los lunes, martes y miércoles con un tope de $4,000 por semana hasta el 26 de noviembre.

20% de descuento en combustible YPF: Cada miércoles pagando con tarjetas Visa Platinum Macro, con un límite mensual de $15,000.

25% de reintegro en Jumbo, Disco y Vea: Todos los martes, con un tope de $8,000 por usuario a utilizar hasta el 30 de noviembre.

Ofertas en transporte: Al utilizar MODO Contactless con Visa, puedes acceder a un reintegro del 100% todos los días, acumulable con otras promociones.

Para más detalles sobre todas las promociones disponibles, visita la página oficial de MODO, donde podrás buscar ofertas por tipo de banco o comercio.